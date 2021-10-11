特斯拉回应“车主花圈维权”：水泡车流入市场，车主已两次被警方传唤

IT之家 10 月 11 日消息 近日一特斯拉车主在车顶和机舱盖上放花圈维权的事情引起热议，据该车主称，车辆因个人原因不慎进水，想要自费维修。跟特斯拉门店谈好价格为一万六千元后，车主将车辆从 100 公里外拖到门店，到店后工作人员表示车内很多线路需要更换，费用需要七八万。

IT之家了解到，车主对费用表示不满，特斯拉工作人员则又在一天后回复只需更换两根线路，但需对电池、电机等进行检测，费用还是要七八万。

对此，特斯拉方面回应称，视频中车辆为河南郑州水灾水泡车，保险公司已定全险，之后此车又被流入市场。沈阳车主买入此车后，半月前到店维修，店里初步报价 6 万余元，实际维修下来可能不止这些，车主只愿意出 1 万余元。若水泡车维修不当，将来造成的安全隐患将很大，门店不能满足其低价维修诉求，顾客即开始在门店外采用视频中所示的方式维权，欲逼迫特斯拉妥协维修。目前，当地派出所已经多次出警现场勒令阻止，两次传唤过此人到派出所训诫教育。

特斯拉方面还强调，不提倡按闹分配，而是坚持公平公正地处理。该承担的责任绝不逃避，但是不合理的要求不能满足。对于这个客户，会尽力满足其合理诉求，对于其不合理诉求以及对经营行为的干扰，保留采取法律行动维护自己合法权益的权利。