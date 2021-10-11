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特斯拉展示最新采用 4680 电芯的结构性电池组：可提高汽车续航里程

2021/10/11 18:22:09 来源：爱集微 作者：Sharon 责编：江离
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据 Electrek 报道，在柏林超级工厂生产 Model Y 之前，特斯拉推出了其最新采用 4680 电芯的结构性电池组

在去年的电池日活动上，特斯拉不仅推出了全新 4680 电池电芯，还推出了围绕新电池构建的新电芯架构。

受到航空航天创新的启发 —— 将飞机机翼打造为燃料箱，而不是在机翼内部建造燃料箱，特斯拉决定建造一个可作为车身结构的电池组，能连接前后车身底部部件。

目前，特斯拉通过将电芯组合成模块来构建电池组，这些模块组合在一起形成电池组。该电池组安装于车辆平台中。这一新概念的不同之处在于，特斯拉没有使用模块，而是将整个电池组构建为车辆的结构平台，电池电芯可将平台固化为一个大单元。

特斯拉利用其在巨型铸件方面的专业知识，可以将大型一体式后车身和前车身底部连接到结构性电池组。这一新设计减少了零件数量和电池组的总质量，从而提高了电动汽车的续航里程

在柏林超级工厂举办的 Gigafest 展会上，特斯拉推出了最新版本的结构电池组。尤为值得一提的是，这个相对简单的平台占据车辆的很大部分，但仅由三个部分组成，分别是一个电池组和两个大型铸件。

特斯拉还在电池组上直接展示了座椅安装支架。在演示中，特斯拉表示将能够直接将座椅安装其上并降低其周围的车身，从而大大简化组装过程。所有这些制造改进都将有望显著降低 Model Y 成本，提高效率

活动期间，特斯拉首席执行官马斯克表示，特斯拉的目标是下个月在柏林超级工厂开始生产 Model Y。

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关键词：特斯拉电芯

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