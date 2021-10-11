谷歌 Fuchsia OS 将扩展到其他智能设备，但未确定是否包含手机

IT之家 10 月 11 日消息 据 9To5Google 报道，根据最新的招聘信息，谷歌正在寻求将 Fuchsia OS 操作系统从目前的 Nest Hub 智能显示器扩展到“其他智能设备”。

经过多年的开发，谷歌于今年早些时候在全球推出了全新操作系统 Fuchsia OS。Fuchsia OS 首次出现在第一代 Nest Hub 上，功能几乎没有什么变化，只是底层进行了替换。

据报道，Fuchsia OS 团队正在开发支持多种谷歌设备，包括 Nest Hub Max、2021 年的第二代 Nest Hub 等。谷歌现在似乎已经准备好让公开下一步计划，在本周发布的一系列招聘名单中，官方提到了“Fuchsia Devices”团队。

招聘信息显示，谷歌希望 Fuchsia OS 能够在更多的“真实世界产品”上运行，而不仅仅是智能显示器。同时，招聘信息还指出，谷歌正在努力将 Fuchsia OS 引入“其他智能设备”，证实了它正在开发智能显示器以外的设备。

IT之家了解到，9To5Google 此前报道过 Fuchsia OS 将在智能扬声器上运行。此外，招聘信息透露，Fuchsia OS 可以与非谷歌自家产品交互，可能是一些生态产品。