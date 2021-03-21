外媒：谷歌准备发布 Fuchsia OS 首个开发者预览版

IT之家3月21日消息 据外媒 9to5Google 报道，谷歌正在为发布 Fuchsia OS 首个开发者预览版做准备。

据报道，1 月底，Fuchsia OS 项目创建了一个新的分支，名为 “releases/F1”。在此之后，master 主分支向 F1 分支添加了几十项代码变更。此外，在 F1 分支创建后约六周，Fuchsia OS 团队又创建了类似的 “releases/F2” 分支。

此外，外媒还发现谷歌 Flutter 团队也在为 Fuchsia F1 发行版做准备，理由是 Flutter 引擎的 repo 中有一个专门针对 Fuchsia F1 的分支。

根据这一系列新变更，外媒认为谷歌即将发布 Fuchsia OS 开发者预览版。

IT之家了解到，距 Fuchsia OS 首次曝光已经过去了四年多的时间，作为一款不基于 Linux 的操作系统，Fuchsia OS 基于新的名为 Zircon 的微内核，且有望支持运行安卓和 Linux 应用程序。

在去年初，就已经有迹象表明 Fuchsia OS 将进行内部大范围测试，如果最后内部测试顺利的话，谷歌将为开发者带来第一个 Fuchsia OS 预览版。在去年底，谷歌也正式向外部开发者开放了这一项目。

但事实上，到目前为止，谷歌仍未提供过 Fuchsia OS 的构建版本。如果用户希望试用 Fuchsia OS，则需要自行下载源代码，并自行构建安装到少数受支持的设备中，或通过模拟器运行。