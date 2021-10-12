苹果用户最困惑的是什么：很多人不知道如何解锁 iPhone 和备份数据

新浪数码讯 10 月 12 日上午消息，现代电子产品很多都没有随机附带说明书，因此一些产品的使用方法可能会让用户迷惑。那么在使用 iPhone 时候用户弄不明白哪些问题？外媒 Mackeeper 的一项调查，显示了美国用户在使用 iPhone、iPad 和 Mac 时候的一些问题。

▲ 如何解锁 iPhone，如何备份数据，很多人都不知道

这项调查的数据基础是通过使用 Keywordtool.io 关键词工具分析 YouTube 上的视频搜索数据，也就是用户搜什么问题最多，那这些问题就是最让人困惑的。

例如，几乎所有苹果用户都不知道如何备份他们的 iPhone 数据。来自 32 个州的用户将“如何备份您的 iPhone”作为 YouTube 上最受欢迎的教程。伊利诺伊州的 iPhone 用户在 YouTube 上寻求帮助的次数多达 9900 次。

▲ 如何截屏，如何分屏显示，同样很多 Mac 用户不知道

另一方面，“如何解锁 iPhone”，这种看起来很简单的问题，对加利福尼亚、乔治亚和佛罗里达州的人来说，也是一个问题。加利福尼亚人搜索了 40500 次“如何解锁你的 iPhone？”来自其他 15 个州的苹果用户也有同样的问题。

不止 iPhone，iPad 用户同样不知道怎么截屏，在美国所有 50 个州中，搜索次数最多的词是“如何在 iPad 上截屏”。得克萨斯州对此问题进行了 6600 次搜索，纽约进行了 5400 次搜索，佛罗里达则有 4400 次搜索。

对于 MacBook 用户，“如何截屏“和“如何分屏显示“是 Apple 用户向 Google 提出最频繁的两个问题。

当然，不知苹果产品用户会有这些问题，其他品类也一样存在，只是苹果用户基数大，具有相当的代表性。这些看起来很简单的问题，放在更大范围内的一般用户群中，可能就真的不知道，不信可以问问父母，他们是否知道如何备份 iPhone 数据。