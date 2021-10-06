iPhone 为什么关机后仍可定位：“永远在线”处理器断电时也能启动 Find My

苹果 iOS 15 上线后，最亮眼的功能莫过于 —— 关机也能定位。

这意味着，如果你的 iPhone 丢了或者被偷，即便是关机状态下也能找回。

那么它是如何做到的呢？

最近，一位黑客小姐姐对这一功能进行了揭秘，现在我们就来一起看看吧~

“永远在线”处理器

能够实现这一功能，关键在于苹果的一个处理器：Always-on Processor （AOP）。

据苹果官方介绍，这是一款小型、低功耗辅助处理器。

它最大的特点就是可以“永远在线”，并几乎可以连接 iPhone 的所有芯片。

这使得它能够控制一部分芯片的电源，同时还能在需要唤醒 iOS 时充当一些芯片的透明代理。

比如当我们把 iPhone 设置为睡眠状态时，拿起手机就能唤醒屏幕，靠的就是 AOP 来传递运动传感器的信号。

唤醒 Siri 也是同样的道理。

这样一来最大的好处就是，主处理器不用为了一些简单的功能而一直待命，从而大大降低能耗。

一言蔽之，AOP 就是可以让许多程序通过它单独运行。

因此用在查找定位上，AOP 可以说是刚好合适。

此前的 Find My 功能已经实现了在没有 WiFi、蜂窝数据的情况下，通过蓝牙和多跳网络让离线的设备向周围的 iOS 设备进行广播，只要周围有一台设备联网，即可发送丢失设备的定位信息。

AOP 能做的，就是在 iPhone 关机的情况下，控制一些基本电源和蓝牙芯片，然后重新启用 Find My。

而 Find My 可以随时通过蓝牙向周围的 iPhone 发送位置信息报告位置。

目前在 iOS 15 中已经有了相关的补丁。

但是黑客小姐姐发现，她的 iPad Air 2020 在安装补丁的情况下，没有在关机时弹出 Find My 的对话框。这可能是因为该功能支持的设备和芯片有所不同，未来苹果应该会加入更多的设备。

网友：赛博朋克来得也太快了

AOP 的神奇也引起了网友们的惊呼连连：

即使手机关机，芯片也能与其他芯片相连？赛博朋克来得也太快了吧

黑客小姐姐表示，只要不是手机电池被拆除、手机被砸坏，AOP 就能一直工作下去。

但手机关机也能记录定位，不免再次引起人们对隐私的担忧。

2017 年就有新闻曝光了美国中情局 CIA 通过三星电视监视窃听隐私。

他们设置了一个“Fake Off（假关机）”模式，让电视屏幕显示关闭、前端 LED 显示灯变暗，从而让用户误以为电视已经关闭，但实际上却仍在运行当中黑客以此窃听用户并进行录音甚至录像。

对此，黑客小姐姐表示，如果你不想用 Find My，这个功能是可以关闭的。

而且她提到，使用蜂窝数据也可能把我们的位置暴露给移动运营商，在随机变换 MAC 地址的情况下 WiFi 也可能泄露你的定位……

无论如何，智能手机都是人类跟踪设备。

参考链接：

[1]https://naehrdine.blogspot.com/2021/09/always-on-processor-magic-how-find-my.html

[2]https://twitter.com/naehrdine/status/1443679124556591107