华为鸿蒙邀请参与 2021 年“HarmonyOS 应用开发者”满意度调查

IT之家 10 月 12 日消息，华为鸿蒙官方表示，邀请参加 2021 年“HarmonyOS 应用开发者”满意度调查。

为了进一步了解你及你的团队在 HarmonyOS 开发和运营环节中的体验，帮助华为有针对性的提升你的工作效率及质量。本调查将于 2021 年 10~11 月开展。本次调查大约需要占用你 20 分钟左右的时间。点此进入。

华为表示，真诚的希望你能敞开心扉，分享你在 HarmonyOS 开发和运营过程中的工作体验、意见和改进建议。

华为将非常认真的聆听和分析，并以此为基础逐步提升你的体验。

下面是部分调查内容，包括公司规模，是否在开发鸿蒙 HarmonyOS 应用等。

华为官方表示，HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

IT之家获悉，在 9 月份的华为 nova 9 系列发布会上，华为消费者业务首席运营官、华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布：华为鸿蒙系统升级用户，已经突破 1.2 亿。

据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。面对鸿蒙系统如此猛烈的发展势头，华为将此前年底达到 3 亿台设备升级的目标提高到了 4 亿台。