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东风风光 MINI EV 申报图曝光，较五菱宏光 MINI EV 更大

2021/10/12 15:41:04 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 12 日消息，今日有网友发现，国家工信部官网出现东风风光 MINIEV 车型的申报信息。这款车型采用了当下微型电动车“小方盒”造型的车身样式，与现有的五菱宏光 MINI EV、奇瑞 QQ 冰淇淋颇为相似。

据称，这款新车未来将与长安奔奔 E-Star、奇瑞 QQ 冰淇淋以及同名的五菱宏光 MINI EV 成为主要竞争对手。

从申报信息来看，东风风光 MINI EV 长宽高分别为 2995/1495/1640mm，轴距 1960mm。作为对比，五菱宏光 MINI EV 长宽高为 2917/1493/1621mm，轴距 1940mm；奇瑞 QQ 冰激凌长宽高分别为 2980/1496/1637mm。轴距 1960mm。

动力方面，这款车型将配备上海汽车电驱动有限公司制造的驱动电机，最大功率为 34 马力。

IT之家了解到，上汽通用五菱 8 月新能源车型单月销量达 41852 台，创历史新高，同比增长达 140%，今年 1-8 月总计销量突破 25 万台。

上市一年来，五菱宏光 MINIEV 全球累计销售突破 37 万台，连续一年蝉联中国新能源车型销冠，堪称国民神车。

▲ 奇瑞 QQ 冰淇淋

▲ 宏光 Mini EV

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关键词：五菱东风风光奇瑞 QQ 冰淇淋

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