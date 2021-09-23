中汽协：8 月中国品牌轿车冠军为五菱宏光 mini（BEV），比亚迪秦 PLUS 其次

IT之家 9 月 23 日消息 据中国汽车工业协会统计分析，2021 年 8 月，中国品牌轿车共销售 26 万辆，环比增长 12.2%，同比增长 51.4%，占轿车销售总量的 35.1%，市场占有率比上月提升 2.5 个百分点，比上年同期提升 14.2 个百分点。

从中汽协本月初公布的 8 月汽车产销数据来看，中国 8 月份新能源汽车销量 32.1 万辆，同比增长 181.9%，环比增长 18.6%。

此外，中汽协今日还公布了销量前十的国产品牌车型，前两名即为大家熟悉的五菱宏光 mini（BEV）和比亚迪秦 PLUS。

IT之家了解到，中国品牌轿车 8 月销量排名前十位品牌依次是：五菱宏光 mini (BEV)、秦 PLUS、帝豪、逸动、欧拉、荣威 i5、星瑞、汉、MG5 和荣威科莱威。

2021 年 8 月，上述十个品牌共销售 14.7 万辆，占中国品牌轿车销售总量的 56.7%。与上月相比，逸动和星瑞销量小幅下降，其他品牌呈不同程度增长，其中欧拉和荣威 i5 增速更为明显。

具体来看，8 月，新能源汽车产销分别完成 30.9 万辆和 32.1 万辆，同比均增长 1.8 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 25.2 万辆和 26.5 万辆，同比均增长 1.9 倍；插电式混合动力汽车产销均完成 5.6 万辆，同比分别增长 1.4 倍和 1.7 倍；燃料电池汽车产销分别完成 40 辆和 38 辆，同比分别下降 58.8% 和 68.6%。本月新能源产销继续刷新记录。从细分车型来看纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产销也均刷新记录。8 月新能源汽车渗透率已提升至 17.8%，新能源乘用车渗透率更是接近 20%。中国汽车工业协会表示，按照这样的态势发展，我国有望提前实现 2025 年新能源汽车 20% 市场份额的中长期规划目标。

1-8 月，新能源汽车产销分别完成 181.3 万辆和 179.9 万辆，同比均增长 1.9 倍，累计销量的渗透率接近 11%。其中纯电动汽车产销分别完成 151.2 万辆和 149.2 万辆，同比分别增长 2.2 倍和 2.1 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 30 万辆和 30.6 万辆，同比分别增长 1.1 倍和 1.4 倍；燃料电池汽车产销分别完成 724 辆和 733 辆，同比分别增长 27.7% 和 26.8%。