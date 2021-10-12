小米首次公布 ToB 业务部发展情况：定制终端销量超 100 万台

10 月 12 日消息，小米集团企业服务峰会 2021 在小米园区举办。小米首次公布了企业服务战略以及 ToB 业务部的发展情况。

小米团合伙人、总裁王翔表示这是小米第一次举办企业服务峰会，今年（2021 年）1 月 1 日小米正式成立了 ToB 业务部，经过一段时间发展，已经有了不错的发展。

“我们可以用现有 C 端优势，全面赋能 B 端客户。”王翔表示，“ToB 业务的使命是赋能万物，智慧共赢。”

小米 ToB 业务部副总裁白鹏透露小米 ToB 业务分为两大部分：定制终端 + 智能生态。其中制定终端包括手机、电视、音箱、平板等终端 5 大行业通用解决方案，大电销、数字政务、海事通讯、制造业、企业礼品等；智能生态则是提供住宅、酒店、公寓、办公、养老五大行业智能场景解决方案。

据白鹏透露，从今年 1 月份到现在，小米 ToB 业务的第一大板块，定制终端已经服务于超过 15 个行业，超过了 50 万终端，销量超过 100 万台；而智能生态业务方面，已经有 75% 的 TOP3 地产领军企业已经与小米达成合作；智能生态业务已经覆盖了 15 个城市。

据了解，未来 1-2 年小米的定制终端目标是与合作伙伴共同实现定制终端年激活增长 100 万台，定制终端市场占有率增至 30% 以上。