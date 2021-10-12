华米 Amazfit GTR 3/Pro、GTS 3 智能手表发布：全天监测，售价 899 元起

IT之家 10 月 12 日消息，今天下午华米科技举行了 Amazfit 2021 全球年度新品发布会，会上正式发布了 Amazfit GTR 3、Amazfit GTR 3 Pro 和 Amazfit GTS 3 智能手表，售价 899 元起。

值得一提的是，发布会上华米公布了 Amazfit 的新品牌 Logo，还公布了 Amazfit 的全新中文名称和品牌标语。新品牌 Logo 采用多彩渐变的设计，Amazfit 全新中文名称和品牌标语分别定为“跃我”和“UP YOUR GAME 向上而生”。

回到新品智能手表，首先介绍 Amazfit GTR 3，该智能手表采用弧形刀 3D 路径工艺，配合精密计算和微调实现流畅线条。升级的数字表冠纹理细腻，配合线性马达带来震动反馈，表带内侧增加排汗纹路更利于透气，重量仅有 32 克。

Amazfit GTR 3 采用 1.39 英寸超清 AMOLED 屏幕，配备 100 + 表盘和 15 款动态表盘，多模块化表盘可自由设置信息；Zepp OS 的全新 UI 交互为手表提供精致活泼动效；数字表冠让屏幕滑动更有质感，线性马达震感了提升 60%，支持 16 种震动模式来应对不同情况的反馈。

Amazfit GTR 3 搭载 Zepp OS，采用“轻量化”框架，能实现各种手表小程序，例如喝水提醒、网易云音乐听歌、控制 GoPro 拍照等，用户还能通过官方网页平台上的开发工具包开发小程序和表盘。

Zepp OS 打通多个平台连接来全面存储每日健康数据，同时能把跑步、骑行等运动数据分享到多个运动爱好者平台中，分享运动成果和感受。数据安全与隐私方面，Amazfit GTR 3 做到了欧盟 GDPR 合规和国内一系列 ISO 隐私安全管理标准，用以保护用户数据和隐私安全。

Amazfit GTR 3 搭载第三代 BioTracker 生物追踪光学传感器，6PD 配置结合自研算法让 OxygenBeats 血氧引擎和 RealBeats 心率监测成功率和准确率提升至 98%，其中血氧升级到 24 小时的智能监测；结合 SomnusCare 睡眠引擎能够筛查疑似睡眠呼吸不畅全面监测不同阶段睡眠。还支持一键测量功能，60 秒一键测量即可全面掌握包括心率、房颤、压力、血氧和呼吸速率 5 项健康指标。

运动功能方面，Amazfit GTR 3 支持 150 + 种运动模式，支持 50 米防水和游泳心率测量，采用全新 GPS 芯片，具有 5 大卫星定位系统同时定位的能力，定位速度和精度分别提升 20% 和 40%，跟踪灵敏度提升 1 倍以上。ExerSense 将自动识别的运动模式增加至 8 种，全新 PeakBeats 自研运动算法实现最大摄氧量、恢复时间、运动负荷、运动效果的数据分析。

其它方面，Amazfit GTR 3 日常生活中支持全国 300 + 城市的 NFC 交通、模拟门禁卡、支付宝和微信离线支付，续航方面，官方称可实现 21 天超长续航。

Amazfit GTR 3 还有一款更高端的 Amazfit GTR 3 Pro 机型，曜石黑搭配黑色氟橡胶表带柔软亲肤，戈壁棕搭配金属表身和进口小牛皮表带凸显质感。屏幕方面全面提升：1.45 英寸大小、黑边压缩至 3.5mm、屏占比提升至 70.6%、480*480 超清分辨率、331ppi 和 150 + 精美表盘。功能方面也更 Pro，Amazfit GTR 3 Pro 增加的扬声器可以让手表通过蓝牙直接打电话和听音乐。配备全新的 PumpBeats 血压监测引擎测量偏差小，数据可靠。华米将与三家知名医院联合开展一项高血压筛查研究，用户可在 Zepp App 上申请加入此项临床研究。

华米科技还发布了 Amazfit GTS 智能手表，提供曜石黑、薄雾白、柔砂棕三种配色，金属表身和数字表冠搭配整块曲面玻璃，表身厚度只有 8.8mm。屏占提升 18%，黑边收窄 27%，尺寸达到 1.75 英寸。与 Amazfit GTR 3 一样搭载 Zepp OS，续航达 12 天，仅重 24.4 克。

价格方面，标准版本 Amazfit GTR 3 和 Amazfit GTS 3 售价 899 元，配置更丰富、功能更强大的 Amazfit GTR 3 Pro 曜石黑售价 1099 元，戈壁棕售价 1199 元。三款手表将于今日 17:00 在多个渠道正式开售，享新品首发优惠价。