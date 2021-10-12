外媒首试宝马 iX：搭载最新三电技术与车机，将与特斯拉 Model X 竞争

10 月 12 日消息，近日，外媒 insideevs 试驾了宝马 iX xDrive50 车型，这是宝马 iX 车型发布以来首次的媒体试驾活动。

在整个试驾过程中，宝马 iX xDrive50 的加速能力、悬挂表现以及续航里程都受到了 insideevs 的好评。

其中，insideevs 实测该车的百公里加速时间为 4.4 秒，比官方宣称的还要快 0.2 秒，加速能力与宝马 X5 m50i 接近。并且，insideevs 的试驾员称该车为其开过最安静的电动车。

宝马 iX 的前身是宝马 iNEXT 概念车，该车亮相于 2019 年的法兰克福车展。一年后，该款概念车的量产版本宝马 iX 正式发布，并将于今年年底开始交付。

宝马 iX 在美国的起售价为 83200 美元（约合 53.68 万元人民币），现在已经可以在北美以及欧洲地区进行预订。

未来，该车将与特斯拉 Model X 和奥迪 e-tron Premium Plus 版本以及奔驰将要发布的 EQE SUV 车型展开竞争。

一、尺寸与 X5 相仿 首次搭载 iDrive8 系统

当你走近宝马 iX，无一例外会被它那硕大的双肾型前格栅所吸引。外媒 insideevs 称，这个前格栅的设计像是动画片中的鼹鼠一样。

该格栅采用封闭式设计，宝马在其表面使用了一种具有“自动愈合”功能的聚氨酯涂层。如果格栅表面被划伤，只要在太阳底下或者在热源下便可以自动修复划痕。因为该车的部分自动驾驶硬件安装在前格栅上，所以前格栅还具有电加热功能，在下雪天也能保证自动驾驶硬件的正常工作。

▲ 宝马 iX xDrive50

宝马 iX 车身的长宽高分别为 4953/1967/1695mm，轴距为 3000mm，轴距比宝马 X5 还长了 25mm，同样属于中大型 SUV 车型。

进入车内，宝马 iX 的内饰设计使用了宝马全新的设计语言，仪表盘和中控屏在视觉上融为一体。该双连屏并不是一块完整的大屏，而是由一块 12.3 英寸仪表盘和一个 14.9 英寸的中控屏组成，两个屏幕中间有一个黑色间隔。

▲ 宝马 iX 的内饰设计

此次宝马在 iX 上首次搭载了全新 iDrive8 系统，该系统采用全新的界面布局和交互理念。

车内的平视显示系统、仪表盘和中央显示屏可以相互配合，根据驾驶员的需求，把车辆信息显示在最适合的屏幕上，便于驾驶者更迅速地获取信息，降低认知难度。

之前车东西曾受邀体验了搭载在 iX 上面的 iDrive8 车机系统。

在中国版的 iDrive8 系统上，宝马与微信、qq 音乐等众多国内流行 App 联合开发深度定制版应用，iDrive 8 操作系统里的 App 可与车主手机里的 App 无缝衔接，满足车主在车内长时间使用的需求。

▲ 宝马工程师向车东西介绍全新 iDrive 8 系统

除此之外，宝马 iX 的换挡旋钮、座椅调节等按钮使用了水晶材质，让整车内饰更具质感，也更符合这辆车的售价。并且，车内座椅为一体式设计，采用大菱形格缝线，并提供皮革材料和环保材料可选。

▲ 车内多处使用水晶材质按钮

宝马 iX 作为一辆起售价为 83200 美元（约合 53.68 万元人民币）的中大型豪华 SUV 车型，车内的静谧性也是消费者考虑的重要因素。

宝马 iX 的车内静谧性表现得到了外媒 insideevs 的好评。根据测试者的描述，在实际测试过程中，当车速超过 126 英里/小时（约合 202 公里/小时）的时候，才能听到来自道路的风噪，该媒体称宝马 iX 是其驾驶过最安静的电动汽车之一。

此外，如果驾驶者或乘客不喜欢车内过于安静的氛围，宝马还为该车提供了电子声浪，在车辆启动、加速时会发出相应的声音效果。

二、300 英里续航无虚标 充电十分钟能跑 100 公里

此次外媒试驾的是宝马 iX xDrive50 版本，该车采用宝马第五代 eDrive 技术。

动力方面，该车采用前后双电机，最大功率为 385kW（约合 523 马力），峰值扭矩为 765N・m，并搭载容量为 105.2kWh 的电池组，EPA 续航里程为 300 英里（约合 482 公里）。

在外媒的试驾中，车辆在行驶 100 多英里（约合 160 公里）后，表显消耗了车辆 31% 的电量，平均每千瓦可以行驶 2.9 英里（约合 4.66 公里）。外媒推算宝马 iX xDrive50 的实际续航里程应该在 305 英里（约合 490 公里）左右，与宝马官方所称的续航里程接近。

▲ 宝马 iX 高速行驶

但是受限于试驾时间，所以外媒没有对车辆续航能力进行完整测试，以上仅为估算值。

本次试驾中，insideevs 并没有对车辆的辅助驾驶功能进行详细测试，只是称该车在启用辅助驾驶时，车辆在降速后的再加速比较缓慢，需要自己添一脚“电门”。

除了 iX xDrive50 版本，宝马还同期推出了 iX xDrive40 版本，iX xDrive40 为单电机后驱，最大功率为 240W（约合 326 马力），峰值扭矩为 630N・m，官方百公里加速时间为 6.1 秒，搭载容量为 71kWh 的电池组，WLTP 续航为 425 公里。

目前，iX xDrive40 只在欧洲市场提供预订，北美市场只有 iX xDrive50 版本。未来，宝马还会推出该车的高性能版本 iX M60，车辆性能将于宝马 X5 M 接近。

▲ 宝马美国官网（上）和德国官网（下）截图

充电方面，宝马 iX 支持 200kW 直流快充，可以在 35 分钟之内把电池从 10% 充至 80%，充电 10 分钟内便可以获得 90 英里（约合 144 公里）的续航里程。

如果在使用慢充的情况下，iX xDrive50 将会在十个半小时左右充满。

结语：宝马电动车型再添新兵

目前，宝马 iX 已经开始在国外开启预订，最早将于 2022 年 1 月正式交付用户。而在中国市场，宝马 iX 也将于今年年底的广州车展上公布售价并正式上市。

宝马 iX 是宝马继推出 i3、i8 后上市的第三款纯电车型。目前，就纯电车型的数量来说，宝马相较于奔驰、奥迪等传统竞争对手来说还有差距，但是就宝马 iX 的产品力来说，该车将成为该级市场上最有竞争力的产品之一。