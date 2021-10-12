特斯拉告知 FSD 测试新用户：测试车辆只使用纯视觉系统

10 月 12 日消息，特斯拉最近告知参与旗下完全自动驾驶（FSD）系统测试的新用户，其电动汽车将使用纯视觉系统（Pure Vision），完全取消车载雷达。

据悉，对于参与 FSD 系统测试的电动汽车，特斯拉已经完全抛弃车载雷达设备。即便参与 FSD 系统测试的用户车辆上安装有车载雷达，特斯拉的 FSD 系统在测试中也不会激活这些设备，这与公司首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 最近一段时间的说法一致。

此前，特斯拉仍会在高级辅助驾驶系统 Autopilot 中激活车载雷达。2021 年 5 月份，特斯拉开始将出厂的 Model 3 和 Model Y 电动汽车的硬件均换成纯视觉系统，在这两款大众市场车型上完全取消了雷达，只依靠车上搭载的 8 个外部摄像头为驾驶员提供辅助驾驶功能。

最初的测试表明，没有搭载车载雷达的特斯拉电动汽车比有摄像头和雷达的电动汽车行驶表现更好。

随着特斯拉计划将所有新出厂车辆都换装纯视觉系统，最近加入 FSD 系统测试的车主们现在发现，即便自己的电动汽车中安装有车载雷达，特斯拉的 FSD 系统也不会使用。

周日晚些时候，随着 10.2 版 FSD 的发布，测试用户增加了约 1000 人。一名加入测试的车主表示，特斯拉发送一封电子邮件告知车主，“您的车辆是基于特斯拉视觉系统运行。”从本质上说，这意味着参与测试的电动汽车将不再使用雷达设备，而在相关电动汽车加入 FSD 测试之前，车载雷达设备是可用的。

特斯拉在电子邮件中表示：

“您好,

我们很快就会把 FSD 测试版 10.2 (2021.32.25) 推送到您的汽车上！

FSD 目前仍是功能有限的早期测试版，使用中必须格外小心。它可能会在最糟糕的时候做出错误事情，所以您必须始终把手放在方向盘上，并格外注意路面情况。不要自大自满。当 FSD 测试系统启用时，您的车辆将能在高速公路上自动变道，根据导航路线自动选择岔道，超过其他车辆或绕过物体，自动向左向右转弯。只有当您持续关注道路情况，时刻准备立即采取行动时，才可以使用 FSD 测试系统，在视野盲区、十字路口和或道路狭窄的情况下更是如此。在使用 Autopilot 时，每位司机都有责任保持警惕，随时准备采取行动。

作为 FSD 系统测试的一部分，您的车辆将自动选择与特斯拉共享驾驶相关的遥测数据，包括 Autopilot 使用数据、图像和视频。如果您希望退出 FSD 系统测试，请发送电子邮件至 [email protected]。

您的车辆是基于特斯拉视觉系统运行！请注意，特斯拉视觉系统还包括一些临时限制，如下所示：

跟随距离限制在 2-7。

Autopilot 最高时速 80 英里（约合 129 公里）。

谢谢，特斯拉团队”

特斯拉首席执行官马斯克也表示，所有测试车辆都将使用纯视觉系统，因为事实证明，基于摄像头的车辆行驶性能比雷达和摄像头的结合要好得多。马斯克说：“纯视觉系统变得如此之好，以至于激活雷达实际上反而会降低信噪比，所以就关闭了雷达。”此外，他还将目前的 FSD 策略比作人类驾驶的基本模式。马斯克补充说：“人就是用眼睛和生物神经网络驾驶车辆，所以摄像头和硅神经网络是实现自动驾驶通用解决方案的唯一途径这种说法是有道理的。”

过去，马斯克一直在计划让 FSD 系统完全在摄像头基础上运行。在今年 4 月份举行的 2021 年第一季度财报电话会议上，马斯克表示，雷达有助于“弥补视觉系统的一些不足”，但最终特斯拉必须想办法摆脱雷达。“当你的视觉系统正常工作时，它比最优秀的人开得更好。因为有 8 个摄像头，就像在你的脑后脑旁，还有三只不同焦距的眼睛观察周围环境，并且以超人速度处理数据。在我看来，毫无疑问，只要有纯视觉解决方案，我们就能制造出一辆比普通人驾驶安全得多的汽车。”