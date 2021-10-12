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乘联会：电动车用电量仅占千分之一，不会造成社会电力紧张

2021/10/12 16:55:08 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 12 日消息，乘联会在今日公布了 2021 年 9 月份全国乘用车市场分析报告，报告称，近日的各地电力供应紧张成为社会新闻焦点，有担心电动车销量高速增长使电力供给持续承压甚至出现供给不足的假设情境

IT之家了解到，国家能源局发布 8 月全社会用电量等数据显示，我国 8 月全社会用电量达到 7607 亿 kWh，同比增长 3.6%，两年平均增长 6.0%。

2021 年 8 月全国充电总电量约 9.89 亿 kWh，比上月增加 0.16 亿 kWh，同比增长 34.3%，环比增长 1.7%。

乘联会表示，按照两者测算的电动汽车用电量仅占总用电量的 0.13%，也就是千分之一的用电量，不会造成社会电力的紧张

此外，乘联会还称，考虑到部分用户是家用慢充，其总量也不高，因为家充一般是私人用车，因此充电的规模不大，即使是 450 万辆车常用，其月度行程 1000 公里，估计单车月度用电 103 度，这规模也就是 5 亿度电。目前大部分家用电动车用户很难每月跑 1000 公里，而微型电动车用户可能也就每天平均 10 多公里。

因此，普及私人电动车的更大价值是推进分布式储能单元的推广，实现反哺电网的作用

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关键词：电动汽车新能源汽车节电

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