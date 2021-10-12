Facebook 第二名“吹哨人”现身，已将犯罪证据交给执法部门

北京时间 10 月 12 日晚间消息，据报道，Facebook 前数据科学家索菲・张（Sophie Zhang）今日向媒体表示，她愿意就“Facebook 的罪行”在美国国会面前作证。

稍早些时候（当地时间周日），索菲・张还在 Twitter 上表示，她已向美国一家执法机构提供了“有关 Facebook 潜在犯罪行为的详细文件”。

索菲・张并未说明将这些文件交给了哪家机构。有记者向美国联邦调查局（FBI）求证此事时，FBI 发言人拒绝发表评论。

索菲・张今日在 Twitter 上称：“如果国会希望我作证，我将履行我的公民义务，对我在过去半年中的公开言论作证。”

索菲・张在接受采访时表示，她选择在此时“站出来”，是受到了 Facebook 的另一位举报人弗朗西斯・豪根（Frances Haugen）行为的鼓舞。

上个月，有媒体披露了多份 Facebook 内部文件，包括研究报告、员工讨论和高级管理层报告内容等，揭示了 Facebook 的种种“罪行”。例如，Facebook 已多次发现，其 Instagram 应用程序对一些青少年有害。

而这些报告内容的揭露者，正是在 Facebook 工作了两年的豪根。该报道让立法者重新表达了他们对 Facebook 的担忧。两党代表纷纷要求 Facebook 给出解释，并促使参议院商务委员会举行网上听证会，调查 Facebook 对其平台的监管力度和其产品对年轻人心理健康的影响。

在 10 月 5 日的国会听证会上，豪根就儿童在 Facebook 和 Instagram 上的安全问题作证后，两党均支持对 Facebook 采取行动，这让索菲・张备受鼓舞。

Facebook 月份曾在一份声明中：“自从离开 Facebook，索菲・张接受了无数次媒体采访，我们从根本上不同意她的描述。我们在世界各地积极追查滥用行为，并有专门的团队专注于这项工作。”

豪根在 10 月 5 日的证词中表示，Facebook 的团队和工具资源不足。人手不足导致 Facebook 难以解决问题，而人工智能程序只能捕捉到非常小的一部分违规内容。

而 Facebook CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）上周发表声明称，豪根对 Facebook 的描述是“虚假的”。

该事件还引发了英国和欧盟立法者的关注。10 月 25 日，豪根将赴英国议会作证。此外，欧盟立法人员也邀请豪根于 11 月 8 日参加听证会。