美国科技巨头或成新一代“烟草公司”：监管进程可能耗时数十年

北京时间 10 月 11 日上午消息，据报道，美国政府与苹果、Facebook 和谷歌等科技巨头之间的斗争可能持续数年，因为限制这些跨国公司的活动可能会经历缓慢的过程。

在 Facebook“吹哨人”弗朗西斯・豪根（Frances Haugen）上周对大型科技公司展开了更猛烈的抨击，足以见得很有必要对这些处于科技行业最顶端的企业展开更为细致的监管。然而，监管这些公司将是一场旷日持久的战斗，过程中会遭遇许多障碍。

美国参议员理查德・布鲁门萨（Richard Blumenthal）将豪根事件称作“烟草巨头时刻”，促使国会关注那些会影响 Facebook 和更多领域的监管措施。《纽约时报》认为，应当考虑取消对科技公司的部分保护措施，以便惩罚放大仇恨言论的行为，加强数据使用和算法的披露力度，甚至为此建立新的联邦机构。

然而，科技公司拥有雄厚的财力，因而可以资助庞大的游说团体，从而推动立法者向着对自己有利的方向前进。这方面其实已经显露出一些端倪，许多隐私立法都因为这类游说而未能通过国会投票。

以苹果为例，9 月 1 日有文件披露该公司花费 41 亿美元游说欧盟各大机构，以抵制对该公司的反垄断审查。

与此同时，9 月 8 日发布的调查还表明，苹果正在“积极”展开游说，试图影响许多州的意见，避免 App Store 因为新的立法而受到冲击。

哈佛大学教授阿兰・勃兰特（Allan Brandt）是烟草行业监管抗争历史方面的专家，他表示，Facebook“本周遭遇重创，但他们有能力像烟草行业一样承受多次打击”。

他指出，从第一份披露香烟危害的研究报告发布到现在已经过去 50 多年，而在“吹哨人”披露类似的内部文件后大约 10 年，政府才出台有意义的监管措施。勃兰特怀疑，科技行业也很难在短期内遭遇太严格的监管。

“Facebook 和其他科技公司会受到监管，但我怀疑成功的监管路径短期内不会实现。”

民主党人和共和党人关于如何对待科技平台的言论问题也存在分歧，两党对错误信息传播、隐私和审查问题都有不同担忧，这同样会阻碍监管进程。使用监管手段方面也存在类似的问题，因为两党在竞争问题上持有不同观点，而且对是否应该从一开始就动用监管手段存在分歧。

布鲁门萨认为 Facebook 的文件泄露事件非常重要，部分原因在于他曾于上世纪 90 年代以康涅狄格州总检察长的身份起诉过烟草巨头。“这令人警醒，烟草公司为了接触中学生而制作的战略文件都一股脑地冒了出来。”他说。

“感觉只要把文字重新编排一下，然后都替换成烟草就行了。”他补充道，科技公司与烟草巨头的不同之处在于，他们获得了广泛的法律保护，使得美国各州的总检察长很难像 30 年前那样对其采取法律行动。

布鲁门萨预计变化速度会非常缓慢，“真正的战场并不在法庭上”。