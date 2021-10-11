Facebook、Instagram 宕机令小商户损失惨重：大 V 们开始重新思考线上赚钱方式

北京时间 10 月 11 日早间消息，据报道，拉金亚・弗朗西斯（Lakinya Francis）正在创建一个 LinkedIn 账户，海丽・桑切斯（Haley Sanchez）正在扩大她的电子邮件列表，而迈克尔・艾尔凡蒂（Michael Elefante）则计划建立一个属于自己的网站。

弗朗西斯说道：“我们非常执着于有效的东西，这很好，但我们需要有一个后备计划，尤其是当我们如此依赖技术的时候。”他经营着一家帮助人们通过自动售货机赚钱的咨询公司。

长期以来依靠 Instagram 和 Facebook 与粉丝联系、宣传和销售产品的大 V 们，在周一该公司的平台下线数小时而蒙受了损失，在这件事情之后，他们正在重新思考应该在哪里发布内容。

外媒采访了 10 位使用 Facebook、Instagram 或 WhatsApp 服务，或三者结合使用的线上创作者和小企业主。在 Facebook 故障期间，他们每个人估计的损失从几百美元到超过 5,000 美元不等，这些损失的来源包括销售、联盟链接、赞助帖子和产品发布。

这件事情表明，Facebook 对网络经济有着多大的影响。即使是一个小小的故障，也意味着那些依靠 Facebook 服务来完成工作或宣传产品的人将蒙受损失。但是创纪录的六小时服务中断，毫无疑问产生了更加严重的后果。

扎克伯格对内容创作者和小企业的投资

Facebook 负责基础设施的副总裁桑托什・加纳德汗（Santosh Janardhan）周一晚些时候在一篇博文中对本次大规模的故障表示了道歉。加纳德汗称“骨干路由器的配置变化”导致了服务中断，但是他并没有说明路由器的配置具体发生了什么变化。

当前有超过 2 亿家企业正在积极使用 Facebook 的工具，众多内容创作者都依靠 Instagram 获得赞助内容、联盟链接和销售收入。这次故障发生时，首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）和 Facebook 正在积极推动激励和争取吸引来自 TikTok、Snapchat 和其他社交媒体平台的内容创作者。

去年，Instagram 推出了一个名为 Reels 的短视频功能，以此与 TikTok 竞争。扎克伯格最近表示，该公司将在 2022 年前向为 Facebook 和 Instagram 的内容创作用户支付 10 亿美元。Facebook 还表示，它在 2023 年之前不会从线上活动和粉丝订阅等创作者功能中抽成，并在今年 4 月公布了他们在 Instagram 平台上赚钱的新方式。

今年早些时候，扎克伯格表示：“投资创作者对我们来说并不是新鲜事，但我很高兴能随着时间的推移扩大这项工作的规模。”

Talent Resources 是一家为网红提供服务的市场营销机构，该公司 CEO 兼创始人迈克尔・海勒（Michael Heller）表示，在服务中断之后，除了向用户退费之外，Facebook 还应该向那些在周一支付了广告推广费用的用户提供双重曝光服务。

TTPM 影响力人才管理公司负责品牌合作的副总裁艾利克斯・沃格（Alexa Vogue）表示，大多数公司和网红原本计划在周一发布活动，然而由于本次服务中断，他们不得不将活动推到了周二甚至周五。她补充说，如果 YouTube 或 TikTok 出现故障，她的客户将面临更大的经济损失，因为在这两个平台上，企业和内容创作者需要按浏览量获得报酬。她说道：“是的，这是一次警钟。”

内容发布平台需要多样化

许多内容创作者和小企业都表示，Instagram 是他们首选的内容发布平台。使用 Instagram 的时候，他们可以很轻松地与用户进行联系，而且该平台提供了一个更加集中的社区，可以将粉丝转化为消费者。

而如今，接受本次采访的大 V 中，大多数人都说他们将专注于建立自己的网站，并让他们使用的平台变得更加多样化。一些人开始利用 Twitter、TikTok 和电子邮件来促进销售，并在 Facebook 服务中断期间与粉丝保持联系。

经营咨询公司的弗朗西斯计划利用 LinkedIn 和电子邮件，这一工具在周一的服务暂停期间帮助她完成了一些销售。

而对于经营着一家小型蜡烛店的桑切斯来说，这次服务中断的发生，恰好赶上了销售旺季，不久之后圣诞和元旦假期就将到来，人们在这个时候购买其产品的意愿非常强烈。她经常使用 Instagram 来标记产品，通过故事功能来吸引新客户，并将人们引向她的 Shopify 商店。

桑切斯说道：“我就是在这些平台上做生意的。我不是那种一天能销售出几百个商品的商家，我是一个规模较小的蜡烛生产和销售商，但这是我的全职工作。因此，就算只损失了三笔生意，对于我来说，这都是很严重的事情。”

周一，她正在与客户联系，并建立了一个电子邮件列表，以免未来再出现类似的服务中断事件，她希望在类似事件重演的时候，能够更好地与客户保持沟通。

为房地产投资者提供资源的艾利奥特・艾克霍利（Elliott Elkhoury）估计，本周一，在 Facebook 服务中断期间，受流量缺失和无法投放广告的影响，他的损失达到了 3000 至 5000 美元。

海勒估计，在广告费和品牌内容之间，周一用户的总损失有数亿美元之多。他补充说，服务中断对其客户形成的财务打击可能达到了 300 万至 400 万美元。

迈克尔・埃莱方特（Michael Elefante）经营的是房屋短租服务，他也为其他人提供经营指导，他估计，周一其损失在 1500 到 2500 美元之间。现在，他要把重点放在邮件推广信息和他自己的网站上。

在 Instagram 上拥有 5 万多名粉丝、在 TikTok 上拥有 120 万粉丝的金融内容创作者约翰・爱灵曼（John Eringman）估计，本次服务中断让他损失了数百美元。这些损失来自于图书销售和通过他的 Instagram 进行的一对一辅导课程。为了让自己的业务渠道实现多样化，爱灵曼注册了 TikTok，并且还自建了一个网站。他表示，假如服务中断持续到周三，那么他的损失或将达到 2500 美元。他说道：“社交媒体是有寿命的。你要确保自己拥有受众，而不是让 Facebook 或 Instagram 拥有你的受众。”