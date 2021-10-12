腾讯 START 云游戏将在 10 月 15 日新增 19 款大作：《饥荒》、《39 天到火星》等

IT之家 10 月 12 日消息，据 START 云游戏官方公众号，START 云游戏加码不断，10 月 15 日将新增 19 款正版品质大作，包括《饥荒》、极地生存冒险类游戏《怀疑》、蒸汽朋克冒险解谜游戏《39 天到火星》、《埃克朗守卫者》、《符石守卫者》、《铸时匠》、《桥》等。

《饥荒》

《饥荒》是一款充满科学和魔法的硬派野外生存游戏。你扮演 Wilson ，一位被恶魔困住而且被传送到神秘荒野的既勇敢又绅士的科学家。如果 Wilson 想逃出生天并找到回家的路，那就必须学会利用这里的环境和各种生物。进入这样一个充满奇特生物，危险和惊奇的未知世界。收集资源并打造出符合你的生存方式的物品。用你的方式来揭开这谜一般的大陆的神秘面纱吧。

《怀疑》

《怀疑》一款生存冒险游戏。直升机坠毁后，一帮科考队员被迫留在这个极地基地。队员们试图找到回去的路，他们一步步往基地深处走去，去探索。然而他们并不知道，自己已身处于极大的危险当中。当他们睡觉时，就会吸引来一些可怕的生物，它们企图从队员的身体里吸走生命。队员们试图保持清醒，然而当他们与疲惫对抗的越久，他们活下去的几率也就越低….因此你与队员们将开启一场艰辛的生存冒险之旅。

IT之家了解到，官方还表示，明日还有十几款游戏解密，这些游戏将于 10 月 15 日准时上线 START 云游戏平台。