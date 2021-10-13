英伟达 Geforce 496.13 WHQL 驱动发布，停止支持 GTX 600 系列显卡

IT之家 10 月 12 日消息，英伟达今日发布了 Geforce 496.13 WHQL 驱动，优化了《喋血复仇》的游戏体验，并停止支持开普勒（Kepler）架构显卡。

新驱动不再支持的显卡包括：

IT之家了解到，GeForce GTX 750 Ti、GTX 750、GTX 745 几款麦克斯韦（Maxwell）架构显卡将继续获得支持。

英伟达控制面板的 3D 图形设置：添加了着色器缓存大小控件，以设置用于存储着色器编译的最大磁盘空间量；

Vulkan 测试应用程序错误在集成显卡上运行，而不是在独立显卡上运行。

在英伟达控制面板切换到独显直后，屏幕闪烁一次；

从睡眠或关机恢复后，主显示器丢失；

《毁灭战士：永恒》启用 HDR+FSR 后，游戏中的纹理变暗，无法游玩；

《古墓丽影：崛起》抗锯齿设置为 SSAA 2X 和 SSAA 4x 时，字符和背景消失；

《死亡循环》在启用 Windows HDR 设置后无法游玩，请在 Windows 设置中关闭 HDR；

YouTube：向下滚动 YouTube 页面时，视频播放会出现卡顿；

《全境封锁 2》显示锯齿；

《索尼克与世嘉全明星竞速变形》在水中行驶时游戏崩溃；

鼠标指针在从 Windows 控制面板上打开 HDR 或从英伟达控制面板切换 G-Sync 后卡住，用户可以点击鼠标按键来解决问题；