英伟达 Geforce 496.13 WHQL 驱动发布，停止支持 GTX 600 系列显卡

IT之家 10 月 12 日消息，英伟达今日发布了 Geforce 496.13 WHQL 驱动，优化了《喋血复仇》的游戏体验，并停止支持开普勒（Kepler）架构显卡。
新驱动不再支持的显卡包括：
TITAN 系列：GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z
GeForce 700 系列：GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710
GeForce 600 系列：GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630
IT之家了解到，GeForce GTX 750 Ti、GTX 750、GTX 745 几款麦克斯韦（Maxwell）架构显卡将继续获得支持。
改进：
《喋血复仇》支持 DLSS，4K 分辨率下性能提升 46%；
《博德之门 3》《古墓丽影：崛起》《古墓丽影：暗影》《Chivalry 2》支持 DLSS；
新增 15 款游戏的 GeForce Experience 一键优化设置；
英伟达控制面板的 3D 图形设置：添加了着色器缓存大小控件，以设置用于存储着色器编译的最大磁盘空间量；
不再支持 NvIFR OpenGL；
不再支持开普勒架构显卡。
修复：
当两个三星 Odyssey G70A 28 英寸显示器连接到 GPU 时，系统无法启动；
从睡眠或关机恢复后，主显示器丢失；
在英伟达控制面板切换到独显直后，屏幕闪烁一次；
景深过滤器显示模糊字符；
Vulkan 测试应用程序错误在集成显卡上运行，而不是在独立显卡上运行。
已知问题：
《毁灭战士：永恒》启用 HDR+FSR 后，游戏中的纹理变暗，无法游玩；
《古墓丽影：崛起》抗锯齿设置为 SSAA 2X 和 SSAA 4x 时，字符和背景消失；
《死亡循环》在启用 Windows HDR 设置后无法游玩，请在 Windows 设置中关闭 HDR；
YouTube：向下滚动 YouTube 页面时，视频播放会出现卡顿；
《全境封锁 2》显示锯齿；
《索尼克与世嘉全明星竞速变形》在水中行驶时游戏崩溃；
鼠标指针在从 Windows 控制面板上打开 HDR 或从英伟达控制面板切换 G-Sync 后卡住，用户可以点击鼠标按键来解决问题；
英伟达控制面板：将多个显示器设置为“dGPU”后，该设置将无法在重启电脑后保存；
Windows 11：在启用 G-Sync 的情况下，当视频切换到全屏时，会显示变为空白。
英伟达 496.13 WHQL 显卡驱动下载链接：点击打开