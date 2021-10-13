微软承认新闻小组件存在 Bug，发布 Win10 周二累积更新 KB5006670：包含多项改进

IT之家 10 月 13 日消息，微软今日还推出了用于 Windows 10 v2004 或更高版本的新累积更新，用户 可通过 Windows Update 和 Windows Update for Business 获取。此外，微软也发布了 Windows 10 KB5006670 离线安装程序的直接下载链接。

KB5006670 是一个普通的“周二补丁”更新，也是 Windows 10 一个重大累积更新，因为它终于修复了新闻和兴趣小部件的问题。

IT之家了解到，如果你使用的是 2021 年 5 月更新（版本 21H1），则此累积更新会将操作系统内部版本号提升至 Windows 10 内部版本 19043.1288。

如果您已经通过发布预览频道升级到版本 21H2，您将升级到 Windows 10 Build 19044.1288；而对于仍在使用去年秋季更新（版本 20H2）的用户，则将升级到 Windows 10 Build 19042.1288，其中包含相同的错误修复、改进和已知问题。

Windows 10 KB5006670（19044.1288）更新日志

主要亮点：

修复新闻和兴趣问题。

修复 Outlook 应用程序崩溃。

修复 Office 和 Adobe 应用程序问题。

修复了导致设备崩溃的错误。

修复任务栏问题。

众所周知，Windows 10 任务栏上此前加入的“新闻和兴趣”小部件存在多个严重影响日常使用的问题，微软现已承认存在新 Bug。这一 Bug 直接影响到了 2021 年 5 月更新、2020 年 10 月更新和 2020 年 5 月更新多个大版本。

Windows 10 新闻和兴趣小部件中的 bug 可能会导致任务栏图标出问题或图标、按钮出现模糊的问题，严重影响操作系统的可用性。微软尚未确认这些小 bug 是否普遍存在，所以在不需要它们的情况下，简单地关闭这一小部件是最好的解决方法。

此文，Windows 10 Build 19044.1288 还修复了导致某些分辨率屏幕上的任务栏图标模糊的 bug 以及夏令时导致 Outlook 等应用程序崩溃或影响系统时钟准确性的问题。