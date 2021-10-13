10 月 13 日消息，据外媒报道，美国宇航局（NASA）计划在月球上安装 Wi-Fi 网络，以帮助地球上缺乏可靠网络的社区联网，从而缩小数字鸿沟。

NASA 位于克利夫兰的格伦研究中心 Compass 实验室进行了这项研究，试图解决地球上的联网问题，并作为未来太空联网的测试案例。这项研究将当地社区与月球南极附近的阿尔特弥斯基地规模进行了比较。

▲ 美国宇航局的月球 Wi-Fi 计划可能会帮助缩小地球上的数字鸿沟

与此同时，经济发展组织“大克利夫兰合作伙伴关系”(Greater Cleveland Partnership）联系了 NASA，希望找出最有效的方法，为克利夫兰近 31% 没有宽带接入的家庭提供 Wi-Fi 服务。

Compass 团队负责人史蒂夫・奥里森（Steve Oleson) 说：“我们整天都在研究太空飞船，这样做的第二个好处是我们开发了可以返回地球的技术。你要如何把所有这些东西连接起来，你不能只是盲目地说要为月球设计一套无线系统，你要问他们在地球上怎么做到。”

▲ Compass 团队负责人史蒂夫・奥里森透露，他们每年设计近 15 个概念，以进一步推动美国的太空旅行

研究发现，将 Wi-Fi 路由器连接到大约 2 万个灯柱或其他电线杆上，将有助于解决克利夫兰的连接问题。路由器之间的间隔不超过 100 米，一个四口之家可以达到 7.5Mbps 的下载速度。

同样位于月球南极的“网状网络”方法也已被提议用于阿尔特弥斯营地，该营地有望在 2030 年之前建立。类似的网状网络以前在家庭和纽约布鲁克林等社区小规模使用过。

虽然月球 Wi-Fi 框架仍然是概念性的，但这个概念的应用已经在启发它的社区进行更多探索。

大克利夫兰合作伙伴关系倡议和战略执行副总裁马蒂・麦克甘（Marty McGann）说：“我们开始与 NASA 格伦研究中心对话，他们对进一步研究这个问题并利用他们的专业知识解决这个社区问题的想法很感兴趣。我认为这确实为我们的社区提供了一个可能的解决方案。”

克利夫兰市最近从“美国救援计划”中得到 2000 万美元拨款用于宽带扩张。克利夫兰所在的凯霍加县也发布了一份征求建议书（RFP），要求公司在全县提供负担得起的互联网接入解决方案。

凯霍加县首席创新和绩效官凯瑟琳・特卡奇克 (Catherine Tkachyk) 说：“如果 NASA 能在月球上建造网络，我觉得我们也应该能在这里建造！我从来没有真正想过太空研究如何能应用到我们在地球的工作中，这是未来解决方案的坚实基础，也是我们想要的。”