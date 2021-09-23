波音仍未解决星际线飞船阀门问题，NASA 称再次试飞可能要到明年

9 月 23 日消息，当地时间周二美国国家航空航天局 (NASA) 相关负责人表示，波音公司和 NASA 仍在研究如何解决星际线飞船的阀门问题，目前还没有确定飞船的下次发射日期。

六周前，波音公司宣布从阿特拉斯 5 型运载火箭上拆下星际线飞船，并送回工厂对故障阀门进行“深层次”维修。本周二，NASA 载人航天主管凯西・卢德斯 (Kathy Lueders) 说，波音公司和 NASA 的工程师和技术人员团队正在继续评估阀门问题。“我认为团队在进一步排除故障方面取得了很大进展，”她说。

今年 8 月初，就在星际线飞船发射前几个小时，波音公司不得不取消了备受期待的无人太空飞行测试，原因是飞船上 13 个控制四氧化二氮流量的阀门出现故障。推进系统中共有 24 个氧化剂阀门，对飞船常规飞行和紧急逃逸系统能否正常工作都起着至关重要的作用。在对发射台进行例行测试期间，技术人员只能够打开部分阀门。

卢德斯说，自从把星际线飞船送回位于美国佛罗里达州的波音商用机组人员和货物处理设施后，工程师们已经收集到阀门在“干式”状态下的数据，但他们可能需要将阀门从飞船上取下来，以评估阀门在“湿式”状态下的性能。这将是一个繁琐的过程。

她说，波音和 NASA 将在“未来几周”做出决定，确定是否将服务舱的阀门拆除，以进行进一步研究。如果是这样的话，波音公司可能会改进用于未来载人飞行的服务舱，并将其用于无人轨道飞行测试 2（OFT-2）任务。

目前，OFT-2 任务再次发射的日期尚未确定。卢德斯表示，短期内可能不会确定。她表示，这项任务可能会推迟到 2022 年。她说：“我感觉更有可能在明年，但我们仍在制定具体时间表。”

除了要解决阀门问题外，飞船再次试飞还必须找到国际空间站对接口有空余的时间。根据 NASA 的内部时间表，今年有两次机会：整个 10 月份以及 11 月 12 日到 12 月 1 日。然而，波音星际线飞船和阿特拉斯 5 型运载火箭似乎不太可能准备好进入这两个发射窗口。

由于太空旅游公司 Axiom 利用载人龙飞船前往国际空间站的私人任务被推迟到明年 2 月底，星际线飞船也可以在明年 1 月 3 日到 2 月 22 日之间飞往国际空间站。这似乎是目前波音面对的最好情况。

在 2019 年 12 月的无人测试任务因软件问题而出错后，波音公司自掏腰包重新进行星际线飞船的太空飞行测试。无人太空飞行测试一旦成功，星际线飞船将在 2022 年晚些时候搭载 NASA 宇航员前往国际空间站。