俄格洛纳斯卫星导航系统将自 2027 年从“苏联”时间改为协调世界时 UTC

IT之家 10 月 13 日消息，根据俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯格洛纳斯（GLONASS）系统总设计师谢尔盖・卡鲁京在“时空计量学”国际研讨会上发表演示文稿，宣布自 2027 年起，俄格洛纳斯卫星导航系统将从“苏联”时间（UTS）改为协调世界时（UTC）。

目前全球的卫星定位系统包括美国的 GPS、中国的北斗、俄罗斯的格洛纳斯以及欧盟的伽利略。除了 GLONASS，其它导航系统的时间标度与协调世界时（UTC）同步，为连续时间。而格洛纳斯系统与之不同，是根据“积累”的秒数来调整的，且积累的误差需要进行调整；与之不同，其它导航系统的时间不需要调整，其积累的错误将由系统自动考虑。

由于格洛纳斯和其他系统的时间差为几个纳秒，因此同一个导航设备中联合使用 GLONASS 和其它方式定位，就需要进行特殊的修正，将两个系统的时间统一起来。

据IT之家了解，俄罗斯卫星通讯社表示，2020 年全俄物理和无线电测量研究所（VNIIFTRI）报告说，“如果俄数字发展、通信和大众传媒部和俄航天集团决定将格洛纳斯系统过渡到连续时间，该研究所会确保执行此决定。”该所透露将在 2023 年举办的国际电信联盟大会上，讨论世界所有导航系统转换为统一标度的问题。