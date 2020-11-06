SpaceX 成功将美国最新一代 GPS III 卫星送入太空：定位精度是前代三倍

美国东部时间 11 月 5 日晚上 8 点，SpaceX 猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角成功起飞，并在大约 1 个半小时后将美国太空军的 GPS 卫星送入轨道。同时，SpaceX 的无人回收船也成功回收了猎鹰 9 号火箭助推器。

猎鹰 9 号火箭这次发射的卫星名为 GPS III SV04，它是过去三年内发射的第四颗 GPS 卫星，也是 SpaceX 发射的第三颗此类卫星。GPS III SV04 发射成功后，目前在轨运行的主要 GPS 卫星达到 31 颗。

这些新发射的 GPS III 卫星将慢慢取代目前老化的 GPS 卫星。它们由洛克希德 · 马丁公司制造，由于卫星内嵌了新的 M-Code 信号，其精确度应该是其前身的三倍，并具有更先进的 “抗干扰”能力，可以防止网络攻击。

GPS III 卫星也可以让普通民用用户更方便地使用。这些卫星配备了新的 “民用信号”，使它们能够更容易地与太空中的其他卫星导航系统进行通信，特别是欧洲的伽利略卫星网络，该网络由 20 多颗卫星组成。

由于技术开发和测试延迟，再加上与新冠肺炎疫情相关的影响，发射这些 GPS III 卫星的频率并不高。然而，洛克希德 · 马丁公司表示，第五颗 GPS III 卫星已经准备就绪，等待确认发射日期。

与此同时，据该公司称，另外五颗 GPS III 卫星正在生产中，其中三颗已经完全建成并正在进行测试。一旦 GPS III SV04 发射升空，目前 GPS 网络的 12% 将由新卫星组成。

在此次发射之前，SpaceX 的猎鹰 9 号火箭也遇到了些问题。这项任务原定于 10 月 2 日进行，但火箭在升空前 2 秒中止了发射。SpaceX 后来发现，火箭九个主发动机中有两个试图比预期更早地点火，从而触发了中止。SpaceX 已经更换了发动机，并希望问题已经得到解决。

美国宇航局（NASA）正在密切关注这次发射，因为定于本月将其宇航员送往国际空间站的猎鹰 9 号火箭上，其发动机中也发现了上述相同的问题。SpaceX 正在更换发动机，但 NASA 希望在 GPS 卫星发射过程中，确保猎鹰 9 号火箭进行载人发射之前能安全升空。