猫头鹰推出黑化版风扇和 NH-U12A 散热器，支持 LGA1700 接口

IT之家 10 月 13 日消息，散热器品牌猫头鹰（Noctua）于 10 月 12 日正式推出 chromax 系列新款风扇和 CPU 散热器，包含黑化版 NF-A12x25 风扇、NH-U12A CPU 风冷散热器等众多新产品。chromax 系列产品外观为全黑色，与猫头鹰标志性的棕色不相同。此外，新款散热器正式支持英特尔即将发布的第 12 代酷睿平台 LGA1700 CPU 接口。

猫头鹰公司 CEO Roland Mossig 表示，此前一直期待新产品能够尽快推出，知道客户们都在期待黑化版 NH-U12A chromax.black 散热器新品。首先，公司不得不多花一些时间来确保黑色的风扇性能与棕色版本完全一致；其次，由于全球新冠大流行，公司的供应链遇到了一些问题。总体来说，看似简单给散热器/风扇换个颜色，但实际上遇到的麻烦比想象中多。

IT之家了解到，猫头鹰 NF-A12x25 系列风扇零售价 299 元，其包含 4 针/3 针版本。全新的黑色版风扇提供红、白、蓝、绿、灰、黄和黑色的减震橡胶垫，方便用户 DIY。

猫头鹰 NH-U12A chromax.black 散热器搭载双 NF-A12x25 PWM 风风扇，非对称设计兼容带散热片的内存条。产品支持 AMD AM4、英特尔 LGA1200、LGA1700 插槽。

IT之家了解到，除此之外猫头鹰还推出了 NA-HC7、NA-HC8 散热器盖，适用于 NH-U12A 标准版以及黑化版散热器，便于玩家 DIY。这款产品除了黑白两色，还提供蓝、绿、红、黄、白等多种颜色。

猫头鹰新品建议零售价如下：

NH-U12A chromax.black: 欧元/美元，约 799 元；

NF-A12x25 PWM chromax.black.swap: 欧元/美元 32.90，约 299 元；

NA-HC7 chromax.black.swap: 欧元/美元 19.90 美元，约 128 元；

NA-HC8 chromax.black: 欧元/美元 19.90，约 128 元；

NA-HC8 chromax.white: 欧元/美元 19.90，约 128 元。

官方表示，所有新产品从今天起可通过 京东、天猫、淘宝商店购买。