首批 AMD AM5/SP5 接口散热器渲染图曝光

IT之家 9 月 16 日消息 AMD 未来的桌面处理器将更换为全新的 AM5/LGA1718 接口，取消了 AM4 等接口的针脚形态，而是在处理器上使用与英特尔类似的触点结构，这样能防止运输过程中的损坏情况。下一代 AMD EPYC 霄龙处理器，也将更换为 SP5 接口，具有多达 6096 个针脚。

根据外媒 VideoCards 消息，首批 AM5、SP5 接口散热器的渲染图被散热器制造商 Coolserver 曝光。这些产品主要针对服务器市场或定制台式工作站，并不适合一般用户 DIY 装机使用。以下为产品图片：

AMD AM5 1U-V1

这款散热器使用 VC 均热板 + 铜鳍片制造，散热能力最大 170W。

AMD SP5 1U-S11

该散热器内置 4 根热管，散热能力 300W。

AMD AM5 1U3C

这款产品适用于低功耗处理器，仅使用一体的铜制散热片，散热能力 135W。

AMD AM5 V3

该产品使用 VC 均热板以及铝制鳍片，配备 2 根热管辅助散热，散热能力最高 200W。

AMD AM5 4U-R21

这款散热器具有 5 根热管，类似民用的塔式散热器。产品使用铝制接触面以及铝制鳍片，散热能力 240W。

IT之家此前报道，AMD 锐龙 7000 系列处理器有望首次使用 AM5 接口，而下一代锐龙 6000 系列预计继续沿用 AM4 接口。