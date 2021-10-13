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realme 真我 GT Neo2T 预热，国内首发天玑 1200-AI 旗舰芯片

2021/10/13 11:31:21 来源：IT之家 作者：瀚池 责编：远洋
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IT之家10 月 13 日消息，今日 realme 官方在微博上继续预热真我 GT Neo2T 新机，称该机将在国内首发搭载联发科天玑 1200-AI 旗舰芯片，新机将在 10 月 19 日 14：00 时发布。

根据 realme 官方微博的介绍，联发科天玑 1200-AI 将使用台积电 6nm 制程，内置 A78 旗舰超大核。八核 CPU 性能较上一代提升 22%，功效提升 25%，因为着重标有 AI 字样，AI 算力也会大幅提升。

同时 realme 副总裁徐起发布新微博称：“真我 GT Neo2T，国内首发天玑 1200AI 版！AI 算力大幅提升，拍照体验也更进一步，其他的咱们发布会上聊。”

IT之家之前曾报道过，realme 真我 GT Neo2T 有两个颜色版本，分别是玻璃材质，釉面质感的白色“釉白”版和雾面玻璃材质的黑色“墨黑”版。官方称其白色如白如玉般纯粹、明如镜般通透，黑色雾面光影，层次感十足，光学级镜面，不留指纹，握持舒适。

此前，徐起在微博还透露，realme GT Neo2 系列还有一款双平台双旗舰的新品即将发布，因此 realme GT Neo2T 应该是一款双平台旗舰。

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关键词：realmerealme GT Neo2T

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