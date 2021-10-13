机构预计 Disney+ 订阅数将在 2026 年达到 2.84 亿登顶，爱奇艺第四

IT之家 10 月 13 日消息，海外研究机构 Digital TV Research 发布 了 5 年后的 2026 年全球流媒体视频平台预测。报告显示，尽管苹果 Apple TV+ 订阅已经推出两年，但是未来该服务用户数预计为 3600 万，相比目前增长不明显。2026 年，排名第一的流媒体视频平台预计为迪士尼 Disney+，订阅数将达到 2.842 亿，超越目前较受欢迎的 Netflix 网飞。预计 Netflix 在 5 年后订阅数将达到 2.707 亿户。

研究机构还预计，亚马逊 Prime Video 的订阅用户数也将大幅增长，在 2026 年达到 2.434 亿户，位居第三。中国的爱奇艺，预计将凭 7680 万的订阅数排名第四，第五名是 HBO Max，为 7630 万户。此外，苹果 Apple TV+ 预计订阅数为 3560 万。

IT之家了解到，最近的报告显示，苹果 Apple TV + 目前的订阅户数不足 2000 万，市场份额仅有 3%。苹果为了推广 Apple TV + 而持续不断上线原创电影和电视剧，截至目前已有 70 多部作品。苹果在不久前的发布会表示，计划从 2022 年开始，每周向该平台添加新内容，并且邀请到好莱坞知名演员、导演等进行创作。