南宁市场监管部门：对宣称“突破能量守恒定律”公司立案调查

IT之家 10 月 13 日消息，据南宁云-南宁新闻网，南宁市市场监管局高新分局决定对宣称“突破能量守恒定律”公司涉嫌存在违反《中华人民共和国广告法》的行为进行立案调查。

上个月，广西一公司竟称其发电技术突破了能量守恒定律，引发争议。IT之家了解到，该公司名为广西南宁隆生达发电力科技有限公司，该公司在官网称，这一技术名为“一种电容补偿式自循环发电系统”，“改变传统的发电方式，通过电子杠杆和机械杠杆的原理，达到无功补偿自循环发电的效果”，是国内外首创，目前已获得国家专利，“该技术不需要任何外力、不受任何外界干扰，只利用自身储存电源起动，就源源不断地发电和输送电。”

9 月 29 日，南宁市市场监管局高新分局执法人员到广西南宁隆生达发电力科技有限公司进行检查。经初步核查，广西南宁隆生达发电力科技有限公司网站广告宣传的“获得国家专利，专利号：201810894414”与实际不符，该专利申请尚处于“实质审查生效”阶段，并未获得国家知识产权局授权，涉嫌违反《中华人民共和国广告法》的相关规定。南宁市市场监管局高新分局决定对其涉嫌存在违反《中华人民共和国广告法》的行为进行立案调查。目前，案件正在调查处理中。