华为胡厚崑：5G 发展速度远超预期，技术、商业和能力一个都不能少

IT之家 10 月 13 日消息，华为轮值董事长胡厚崑今日出席参加了 2021 全球移动宽带论坛，期间发表了题为“立足当下，塑造未来”的主题演讲。

胡厚崑指出：“5G 预商用五年以来，带来了消费者体验的提升以及行业使能的破局，在用户规模、网络覆盖、终端发展等方面取得了超出预期的进展。”为了推进 5G 新发展，胡厚崑认为，行业应该积极为 XR 业务、5GtoB 市场以及绿色低碳发展做好准备。

IT之家了解到，全球目前已经部署了 176 张 5G 商用网络，用户数超过 5 亿；而工信部表示我国已开通建成 5G 基站超过百万个，5G 终端连接数超过 4 亿。

胡厚崑认为 5G 的发展速度远超预期。5G 在消费者领域达成了速率的 10 倍提升，并带来了 VR 和 360 度视频直播等新应用‘而在企业市场领域已经在全球开展了 10000 多个 5GtoB 项目；在制造、采矿、港口等领域，已经开始推广复制。

此外，他还指出，超过一半的 5GtoB 项目发生在中国，同时，5G 在一些行业找到了合适的应用场景，但尚未形成可持续的商业模式。

他表示，只有积极地行动，才能更敏捷地应对变化，胡厚崑认为可以从三个方面积极做好准备，首先是网络、终端和内容方面；其次是网络及构建软能力，为 5GtoB 做好准备；最后还要为绿色发展做好准备。