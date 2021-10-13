2699 元起，黑鲨游戏手机 4S/Pro 发布：骁龙 870/888 Plus 处理器，120W 快充

IT之家 10 月 13 日消息，在今日下午的发布会上，黑鲨游戏手机 4S/Pro 正式发布，搭载骁龙 870/888 Plus 处理器，售价 2699 元起。

黑鲨游戏手机 4S 拥有玄黑、雾白两款配色，全系搭载金属中框，速度感拉，纳米光刻纹理工艺，为科技赋予光影质感。

该机搭载骁龙 870 处理器，标配 LPDDR5+UFS3.1，全系 120W 大功率充电、4500mAh 双电竞电池，全系标配 120W 充电器 + 6A 充电线套装，5 分钟充至 50%，最快 15 分钟内充满 100%。

黑鲨游戏手机 4S Pro 拥有星河黑、天际白两款配色，搭载骁龙 888 Plus 处理器；满血版的 LPDDR5，增强版 UFS3.1 和定制 SSD 组成的双磁盘阵列 2.0，深度优化缓存队列，读写性能大大提升。

黑鲨游戏手机 4S/Pro 采用了 6.67 英寸三星 AMOLED 直屏，E4 发光材料，支持 144Hz 超高屏幕刷新率，以及 720Hz 多指触控采样率，并支持动态隐藏刘海，全屏游戏玩家福音。

作为游戏手机，黑鲨游戏手机 4S/Pro 在游戏体验方面也有提升。该机采用了升级版磁动力升降肩键，进化至 7 极磁铁，肩键回弹更加干脆利落，并增加导向斜坡，拨动过程更顺滑。

此外，黑鲨游戏手机 4S/Pro 的肩键升级按键外形，带来更舒适的按压手，精准射击，火力全开，轻松进阶多指玩家。

压感操控方面，黑鲨游戏手机 4S/Pro 在安卓阵营首创双区屏幕压感 5.0，左右区域全对称，压感 7 档力度调节，触发力低至 160g。

音频体验方面，黑鲨游戏手机 4S/Pro 配备了 15V 智能功放，驱动功率提升 50%，并拥有超大振幅 1216 线性扬声器，全对称超大音腔设计，专业级调音算法。

散热方面，黑鲨游戏手机 4S/Pro 搭载了“三明治”液冷散热系统，采用超大液冷板 + 液冷管与铜合金基板熔接成大面积散热板，360 度立体散热，高能耗场景也能保证最佳性能。

此外，该机内置 11 颗温度传感器，整机全局温度监测，手握区域定向监测，实时调节智能散热，为手机高效降温。

黑鲨游戏手机 4S 还推出了高达限定版，机身映刻自由高达经典红蓝配，深度定制高达主题-开机动画、壁纸、主题 UI。

此外，黑鲨游戏手机 4S/Pro 的 JOYUI 12.8 在“智能魔方”、“鲨鲨酱”功能方面也有改进，大家可以在视频中查看详细改进。

IT之家了解到，黑鲨游戏手机 4S/Pro 于今日下午 5 点开启预售，10 月 15 日 10 点开售，售价为：

黑鲨游戏手机 4S：

8GB + 128GB 版本售价 2699 元；

12GB + 128GB 版本售价 2999 元；

12GB + 256GB 版本售价 3299 元。

黑鲨游戏手机 4S 高达限定版：

12GB + 256GB 版本售价 3499 元。

黑鲨游戏手机 4S Pro：