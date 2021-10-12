黑鲨 4S 预热：DXOMARK 音频第一，还有专属 TWS 耳机

IT之家 10 月 12 日消息 黑鲨 4S 系列手机将于 10 月 13 日 15:00 正式发布，今日黑鲨方面继续为该机预热。

据称，该机拥有顶级音频硬件，外放效果出色，而且 DXOMARK 音频榜单位列第一名。

此外，黑鲨还将同时推出首款游戏玩家专属的 TWS 耳机，采用「机甲风」外观设计，可实现「超低延时。

从目前官方公布的内容来看，该机搭载最新的高通骁龙 888 Plus 旗舰处理器，拥有双磁盘阵列 2.0 设计，支持 UFS 和 SSD 写入双加速，读写性能大大提升。

该机全系支持 120W 充电，标配 4500mAh 大容量电池，全系标配 120W 充电器 + 6A 充电线，5 分钟充至 50%，最快 15 分钟内充满 100% 电量。

此外，该机还支持双区屏幕压感 5.0，安卓首创解锁多维游戏操控方式，宣称拥有业界最佳的持续游戏操控体验，还有自定义的压感 7 档力度调节以及更多自定义功能。

其他方面，该机将支持 120W 快充，同时采用 6.67 英寸三星 AMOLED 直屏，E4 发光材料，144Hz 超高屏幕刷新率，720Hz 多指触控采样率，还支持动态隐藏刘海。

值得一提的是，官方此前还发布了黑鲨 4S 游戏手机的实拍照，展现了产品背面、侧面造型。这款手机将提供灰、白两色，后盖具有充满科幻感的条纹点缀。

IT之家了解到，这款手机的后盖采用纳米光刻工艺，隐约有着纵向条纹，表面随着光线变化展现光影效果。