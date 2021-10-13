消息称特斯拉在内华达工厂部署首座 Megacharger 充电站：30 分钟为 Semi 卡车增加 640 公里续航

特斯拉正在内华达工厂内部署其首座 Megacharger 充电站，该充电站可以为该公司即将发布的 Semi 电动卡车充电。

自 2017 年发布 Semi 电动卡车以来，特斯拉同时也宣布部署 Megacharger—— 一个更强版本的超充网络计划，为电动卡车充电。特斯拉当时称，Megacharger 可以在 30 分钟内为 Semi 增加 400 英里（约 640 公里）的续航里程，并能同时维持较低的电价。

不过计划搁置了几年时间，直到现在特斯拉才发布 Semi truck 和 Megacharger。而目前有消息称公司正在内华达工厂建设 Megacharger。从图片上看，充电停车位要比 Supercharger 内的停车位大得多。

而早在 2019 年，就有报道称特斯拉向 CharIN（国际充电标准制定协会）提交了他们自己的大于 1 兆瓦的大功率电动卡车充电标准。CharIN 正在与其成员合作开发商用车辆大功率充电桩，创建标准使得电动卡车可以在任何一个品牌的充电站内充电。特斯拉是五家提交设计方案的公司之一，另外几家分别为 Electrify America、ABB、paXos 和 Staubli。

另外，特斯拉最近将 Semi 电动卡车交付时间推迟到了明年电池供应更加充足的时候。