美国得州奥斯汀欢迎特斯拉总部迁入，却引发购房者担心

北京时间 10 月 12 日晚间消息，据报道，位于美国得克萨斯州的奥斯汀（Austin）即将迎来另一家大型企业在此建设总部，然而生活在这里的人们却不得不开始担心自己的生活。

本周二，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk）表示，该公司将把总部从加利福尼亚州帕罗奥托（Palo Alto）搬到得克萨斯州奥斯汀。

最近今年来，随着苹果、Alphabet 旗下的谷歌和甲骨文等大型科技在奥斯汀附近建设新园区，这座城市的房价也开始了不断飙升的步伐。

特蕾什・韦伯（Trish Webb）今年 47 岁，她是奥斯汀南部的一位居民，她在当地的一家医院工作。上周五，她在午休的时候表示：“这些公司的到来在这里创造了许多就业岗位，这一点非常让人高兴。但是我的家庭现在已经发现自己无力在这里买房了。特斯拉到来以后，这种局面只会变得更糟。”

房屋中介 Redfin 的数据显示，在过去两年中，奥斯汀的平均房价已经上涨了 40%，9 月一栋房屋的均价达到了 54.9 万美元。

最近经常有报道称，有来自其他州的买家以标价两倍的价格在奥斯汀购房，这些购房者大多来自加利福尼亚州。这些人推高了当地的房价，让许多奥斯汀本地人感到沮丧。Redfin 的数据显示，今年夏天，该市每售出四套房子，就有三套的最终价格高于标价。

在马斯克宣布将总部搬到这里之前，特斯拉就已经宣布将在这里建造一座工厂，新工厂预计将创造大约 1 万个就业岗位。目前还不清楚特斯拉将从加州迁来多少企业员工，也不知道该公司将在得克萨斯州本地雇用多少员工。

26 岁的里德・科里（Reed Chorry）表示：“所有这些加利福尼亚人来到这里也在改变着这里的文化，我担心它的变化会太大。”他几年前从休斯顿搬到了奥斯汀，从事销售工作。

32 岁的莱恩・贝克（Ryan Baker）来自奥斯汀东部，他在一家餐厅工作。贝克说道：“当奥斯汀变得越来越大的时候，这座城市的文化就很难维持下去了。”

在马斯克宣布了特斯拉搬迁总部的决定之后，奥斯汀市长史蒂夫・阿德勒（Steve Adler）立刻表示了欢迎，并表示这家电动汽车制造商与奥斯汀强大的创新、创业和环保文化相契合。这位市长的办公室没有回应关于住房价格的问题。

奥斯汀的快速增长预计也会加剧该市的交通拥堵问题，因为该市每四个居民中就有三个人独自开车去上班。虽然奥斯汀正在努力改善其公共交通网络，但特斯拉的工厂却位于公共交通沙漠中，该工厂附近几乎没有任何可用的公共交通设施。

奥斯汀交通负责人罗博・斯皮拉尔（Rob Spillar）表示，虽然该市也可以为特斯拉工厂单开一条公交线路，但是城市管理者预计，大多数特斯拉员工依然会自驾去上班。斯皮拉尔希望在工厂附近建设住房、商店和诊所，从而吸引特斯拉员工居住在工厂附近。

Roberts Communities 是一家经济适用房的开发商，该公司希望能从特斯拉新工厂中受益。该公司已经购买了离特斯拉工厂仅几分钟路程的大片土地，并以约 8 万美元的价格出售此处的房屋。

特斯拉工厂工人的平均年薪为 4.7 万美元，这个收入被特拉维斯县（Travis County）的卫生和服务部门认为是较低的水平。Roberts Communities 在当地橡树牧场的销售经理布兰登・郎（Brandon Long）称：“这些工人都想和各自的家人在一起，住在一个漂亮、干净和房屋价格较低的地方。”