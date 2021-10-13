特斯拉公布全新碰撞安全技术：基于真实世界数据，可在 0.01 秒内作出反应

IT之家10 月 13 日消息 特斯拉对外公布了其最新的碰撞安全技术，该技术是基于利用在测试车队上配备的传感器为其自动驾驶技术收集真实世界数据。

现在这家汽车制造商发布了一个关于“特斯拉碰撞实验室”的新视频，其工程师正在测试一项新的碰撞安全技术，“通过从测试车队的数百万辆汽车中收集数据，并复制真实世界的碰撞场景，我们能够设计一些道路上最安全的车辆。”

2019 年，特斯拉首次展示了其位于加州弗里蒙特的新碰撞实验室，而这一次，这家汽车制造商正在专注于他们正在研究的一项新技术。

视频中一位名叫“Dan”的特斯拉安全工程师解释了现有汽车安全设计的问题：“以前，设计汽车的最佳方式是通过行业标准的碰撞测试，而那些碰撞测试就像几粒沙子，用这些沙子去代表沙滩。但在现实中，沙滩是无限复杂的，每次碰撞都是不同的。”

然后他描述了特斯拉现在所做的不同，“有了新兴技术，就有了机会。现在我们可以看看现实世界，并为之设计。”

IT之家了解到，在视频中，特斯拉安全工程师解释称，他们从使用传感器进行自动驾驶的车队中收集了真实世界的碰撞数据。特斯拉现阶段有超过一百万辆车在路上行驶，产生了大量的数据。不可避免的是，其中一些车辆涉及到了车祸。有了这些数据，特斯拉声称整个系统能够在 10 毫秒内检测出是什么类型的碰撞，并让安全气囊做出相应的反应。

当碰撞发生时，特斯拉能够知道确切的座椅位置和方向盘位置，无论司机处于何种状态，车辆都会相应地部署安全气囊，以提供最佳安全性。经过前期大量的模拟，他们此次将一辆皮卡车与一辆 Model Y 相撞，特斯拉将其称为“世界首次”，并通过车内假人的姿势状态认为这是一次非常成功的测试。