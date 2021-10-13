蔚来回应“导航界面弹广告”：属业务通知推送，不会利用车机屏幕做广告

IT之家 10 月 13 日消息，据中新经纬报道，对于有车主称蔚来汽车导航界面弹广告一事，蔚来汽车相关负责人回应表示，这个是蔚来自己的一个业务通知推送，怎么被说成广告了啊，蔚来不会利用车机屏幕做广告业务。

今日有蔚来车主在微博发文称，车机的导航界面出现了弹窗广告，质疑蔚来这家“用户型企业”就缺这点钱吗。从该车主放出的图片来看，车机导航界面弹出巨大广告弹窗，遮挡了大部分导航屏幕，广告弹窗中展示的广告为蔚来 NIO Life 旗下的全新时尚环保品牌 BLUE SKY LAB，上海时装周首发，10 月 15 日 20：10 全球首播。

值得一提的是，该网友已编辑相关微博，并称“纠正一下：不是弹窗广告，不是弹窗广告，不是弹窗广告。(重要的事情说三遍。) 是通知栏点开来的推送广告。(要是误导了大家，我给大家道歉。)”他还提到，个人认为车机端里面不应该存在广告，要推送可以推送手机端。该网友还在评论区称，分享一下最新消息，蔚来方面已撤回该条“广告”。

IT之家了解到，对于上述情况是不是广告，网友对此也有争议，有网友认为，这不是系统直接弹出的弹窗广告，需要用户手动下拉通知栏并且点击推送消息才能弹出，并且内容是蔚来自家的业务信息，不应该算是广告。不过也有网友认为，自家业务通知也算广告，并且车机系统就不应该以任何形式出现广告。