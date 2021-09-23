蔚来发布 75 度三元铁锂混装电池包：低温续航损失降低 25%，今年 11 月交付

IT之家 9 月 23 日消息 蔚来发布三元铁锂标准续航电池包（75kWh），相应车型将于今年 11 月开始向用户交付。

据官方介绍，该电池包采用三元锂与磷酸铁锂电芯混合排布的方式，可实现低温续航损失降低 25%，电量估算精度与三元锂电池一致，以及应用了新一代 CTP 技术，制造装配简化 10% ，体积利用率提升 5%，能量密度提升 14%，达 142Wh/kg。

搭载该电池包后，蔚来全系双电机高性能车型的 NEDC 续航均有所改变，其中 ec6 的续航至少为 465 公里，es6 至少为 455 公里，es8 至少为 385 公里。

与原三元锂 70kWh 电池包相比，三元铁锂标准续航电池包（75kWh）重量有所增加。在第一年的使用周期内，三元铁锂标准续航电池包（75kWh）的电池衰减，会略高于原三元锂 70kWh 电池包；从中长期使用来看，二者衰减程度持平，整体均优于传统磷酸铁锂电池。

从 9 月 23 日 14:00 起，三元铁锂标准续航电池包（75kWh）正式开放预定，蔚来新购车用户可以选择三元铁锂标准续航电池包（75kWh）或三元锂长续航电池包（100kWh）。三元铁锂标准续航电池包（75kWh）车型，其售价、BaaS 价格、换电权益、续航升级权益等与原三元锂 70kWh 电池包车型相同。

届时，在蔚来换电流通体系内，75kWh 电池包与 70kWh 电池包将被视为同一级别电池包，在换电体系内均显示为“标准续航电池包（70/75kWh）”，不作区分。这意味着，选择原三元锂 70kWh 电池包的用户，通过换电体系，同样有机会能够使用到三元铁锂标准续航电池包（75kWh）。

IT之家了解到，三元锂电池和磷酸铁锂电池具有不同的特点，三元锂电池的优势在于能量密度大，放电倍率大，性能好，但不足是安全性更低、循环寿命差；而磷酸铁锂电池成本更低、寿命高、安全性高，但相对能量密度低、耐低温性差，因此将两者结合，有着很好的互补性。