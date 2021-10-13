【IT之家评测室】一加 9RT 上手体验：“务实”直屏旗舰

10 月 13 日，预热已久的一加新机一加 9RT 正式亮相，在一加的历代产品中，“T 系列”如同 iPhone 手机中的“S”，都是较之前一个版本的升级款产品。因此，仅从命名来看，一加 9RT 的定位就非常清晰了 —— 直屏旗舰一加 9R 的“T”升级款。

定位 3000 价位段最值得买旗舰，一加 9RT 在性能部分搭载了骁龙 888+LPDDR5+UFS3.1 性能三叉戟；在影像方面搭载了全新研发的夜鹰夜景算法，突出 IMX766 在夜景上的优势；设计方面沿用了一加 9 Pro 双主摄设计语言，并带来了第二代丝绸玻璃工艺... 每个方面都毫不妥协，是一款由内而外的性能旗舰。

IT之家已经拿到了这款产品，经过一段时间的体验，对一加 9RT 也有了更深入一些的了解，现在不妨就通过评测与大家聊一聊。

一、外观设计

一加 9RT 的 的包装延续了一加长条形红色的包装风格，包装内有 65w 充电套装、取卡针、定制保护壳、一加贴纸等配件。

一加 9RT 拥有骇客银、暗物质和青空结界三种配色，IT之家拿到的是“暗物质”配色版本，手感和质感都非常接近旗舰一加 9 Pro 的黑洞配色。

一加 9RT 的“暗物质”配色采用了第二代丝绸玻璃工艺，据官方资料，该工艺加强了玻璃表面的四金字塔颗粒，使玻璃后盖中的颗粒更加均匀，每一个闪光，都是一个 50 微米左右的四棱锥晶体。

在观感上，这是一种非常不低调的黑色，特别是在特定角度的光线下，纯黑的机身上会涌现出如点点繁星般的闪光，质感十足，黑的绝对不简单。

这种丝绸玻璃工艺带着一种非常细腻的触感，不像是玻璃那样光滑，也不像金属的冰冷感，手指触摸在机身上，捎带一点点的阻尼，类似丝绸的微妙反射，这种特殊的质感绝对让人“过手难忘”。

尺寸方面，一加 9RT 机身三围分别是 162.2 mm、74.6 mm、8.295 mm，重量为 198.5g，考虑到机身内部的堆料，一加 9RT“身材”控制的还是比较到位的。另一方面，一加官方表示一加 9RT 机身内部的元器件按照重量均匀的分布在机身的上下左右，使得手机的上下重量几乎做到了 1:1，因此握持的时候，不会出现头重脚轻的现象，进一步均衡了整机重量。

正面，一加 9RT 搭载了一块三星定制的 6.62 英寸的 E4 OLED 直屏，拥有 120Hz 刷新率、300Hz 硬件触控采样（游戏场景提升到 600Hz）和 100% DCI-P3 广色域覆盖。

一加 9RT 还配备了前后两颗光线传感器，实现了万级调光。

此外，一加 9RT 的屏幕还支持视频超分和次像素渲染，目前视频超清增强已经支持抖音、B 站、微博、腾讯视频等主流视频平台。次像素渲染技术，则是精准地控制每个像素的红、绿、蓝子像素来实现更清晰的显示效果，据官方数据，该技术的加持下，一加 9RT 的图标和文字清晰度提升 100%。

在整体设计上，一加 9RT 基本延续了一加 9 系列的设计语言，虽然命名为一加 9RT，但细节设计上更倾向一加 9，特别是后摄模组的造型。

左：一加 9 RT

右：一加 9

细节设计方面，机身左侧为音量增减，右侧是电源键和标志性的三段式开关（静音、振动、响铃）。

一加 9 RT 的机身顶部做了纯平设计，机身底部是扬声器、Type-C、SIM 卡槽、麦克风开孔。

此外，诸如立体声双扬声器、Haptic 振动马达等配置也没有落下。

第二部分：性能体验

核心配置方面，一加 9RT 搭载了骁龙 888 以及最大 12GB 的 LPDDR5 大内存和 256GB 的 UFS3.1 高速闪存，这也是目前安卓阵营的顶级配置之一。

不仅如此，一加 9RT 还搭载了电竞三 Wi-Fi 天线系统，额外设计了一条电竞天线，与原有的两条 Wi-Fi 天线共同组成了电竞三 Wi-Fi 天线系统。大幅提升了 Wi-Fi 的连接速度和网络稳定性，无论横握打游戏、 看视频，还是竖握聊语音、刷抖音，都不会出现信号干扰的问题，保证网速和实际用户体验。

性能部分，按照惯例，IT之家先通过 Geekbench、AndroBench 等软件进行跑分测试：

首先是体现 CPU 理论性能的 GeekBench4，一加 9RT 获得了单核 5130，多核 13589 的分数。作为对比，搭载骁龙 870 的一加 9R 单核 4692，多核 12792，通过对比可以看出，无论是单核还是多核心，一加 9RT 都有不小程度的分数提升。

GeekBench5 中，一加 9RT 获得了单核 138（一加 9R 为 998），多核 3320 的分数 （一加 9R 为 3192 ），属于骁龙 888 机型的正常水平。

AndroBench 测试中，一加 9RT 读取达到了少见的 2036MB/s，这一点表现非常惊喜。

当然，跑分终归只是跑分，那么一加 9RT 的实际表现又如何呢？

游戏方面，我们首先选择了《原神》进行实测，高画质 + 60 帧，30 分钟的野外打怪场景，如下图所示，一加 9RT 的平均帧率为 39.43fps，在前几分钟，一加 9RT 在《原神》中的帧率保持在 45 帧左右，几分钟之后，游戏稳定在 40 帧左右，不得不说，在后期的游戏中，一加 9RT 的表现是非常稳定的，妥妥旗舰机表现。

《和平精英》游戏中，IT之家选择了流畅画质 + 60 帧，一加 9RT 获得了 59.85fps 的平均帧率表现，妥妥旗舰水准。

总的来说，一加 9RT 的游戏表现主要以稳定为基础。通过《原神》也能看出，贵在稳定，没有忽上忽下的帧率表现，游戏体验也相对舒适一些。

在散热方面，一加 9RT 也下了不少功夫，官方表示其重新设计了手机内部结构和散热路线，采用了包括 VC 均热板、铜石墨片、石墨片、散热硅胶以及金属框架在内的五重散热材料，整体散热面积达 19067.44mm，其中 VC 面积比一加 9 增加 59%，相当于一台平板电脑大小。散热效率相对一加 9 提升了 20%。

在长时间的《原神》游戏测试中，一加 9RT 的温控表现也确实仍令人惊喜，机身正面最高温度为 41.3°C 左右，背面温度不足 40°C。在《和平精英》游戏中，30 分钟后机身正面温度均为达到 40°，表现出色。就体验来说，一加 9RT 的温度基本集中在机身顶部区域，出色的散热系统让一加 9RT 拥有了非常明显的散热速度，以《原神》游戏为例，退出游戏之后，手机冷静一分钟左右，就能明显感知到温度的下降。

充电方面，其内置了 4500mAh 电池，支持 65W 有线闪充，从 1% 充到 65% 只要 15 分钟，29 分钟充电 100%，不到 30 分钟的充电速度，可以满足绝大部分消费者的需求。

第三部分：影像体验

和一加 9R 相比，一加 9RT 的主摄用上了旗舰传感器 IMX766，也是一加 9Pro、OPPO Find X3 系列的同款主摄，而后两款机型在影像方面的表现是有目共睹的。一加对其打磨也算是得心用手了，配合算法调教，一加 9RT 样张的表现自然无需担心。

IMX766 像素为 5000 万，传感器面积达到了 1/1.56 英寸。此外，一加 9RT 还为这枚主摄加入了 OIS 光学防抖，影像体验也进一步提升。

另外两枚镜头是 1600 万的超广角和 200 万微距。

样张（上传样张均有压缩）：

▲ 主摄

▲ 超广角

▲ 主摄微距

▲ 主摄

▲ 超广角

▲ 超广角

▲ 主摄、超广角

▲ 超广角

▲ 主摄

▲ 超广角

IMX766 的超大底，让一加 9 RT 系列拥有极佳的信噪比，拍摄的照片要更加纯净清晰，噪点明显更少。就实际观感来说，一加 9 RT 的样张风格整体是还原真实为主，该亮的地方细节清晰，暗处并没有一股脑的拉亮，一丢丢的提升了画面对比度，在一些复杂光线环境下，光影的对比非常真实。

1600 万像素的超广角也提供了足够的解析力，边缘和中心画质清晰锐利，和主摄的色彩也保持了一致，也是妥妥的旗舰级水准。

第四部分：系统体验

一加 9RT 首批搭载了 ColorOS 12 系统，一加手机搭载的 ColorOS 12 系统由一加与 OPPO 共同研发，负一屏和主界面具有速览卡片功能，同时系统界面更加简洁，降低信息密度，有助于用户聚焦重点内容。此外，系统还支持与 PC 互联功能，支持使用 PC 操控手机，进行剪切板、通知的共享。

当然，一加 9RT 搭载的 ColorOS 12 系统，在桌面壁纸、图标、铃声、通知音等等方面还是保留了一些氢 OS 味，这也是兼顾用户体验和视觉感受最可取的选择了。

关于 ColorOS 12，IT之家在《ColorOS 12 系统上手》文章中进行了详细测试。这里挑两点简单说一下，首先是 PC 互联，ColorOS 12 带来了全新的 PC 互联功能，用户可以在手机和电脑之间快速同步剪贴板和通知信息，将手机里的文件拖动到电脑上。

更重要的是，ColorOS 12 的 PC 互联功能兼容市面上主流品牌 PC。此外，ColorOS 12 跨屏互联还支持文件跨屏编辑功能，手机里的文档，电脑端点击之后，可以直接通过电脑的 Office 软件上打开，编辑后自动存回手机。手机端截的图，电脑端也可以弹出通知提醒，并且提供了快速保存的按钮。

在智能体验上，ColorOS 12 还带来了诸如智能字幕、商品比价、朗读文章、识别背景音乐、小窗速记等功能。

以智能字幕为例，比如在视频会议、语音通话时，不方便接听，完全可以通过智能字幕将语音转换为字幕，呈现在屏幕上。再比如追美剧时，可以借助智能字幕实现实时翻译功能。

在隐私保护方面，ColorOS 12 同样升级了不少看点，包括应用行为记录、照片安全分享、敏感权限提醒、模糊定位等等。以「照片安全分享」为例，通过相册分享图片或者是视频时，可以选择去掉图片以及视频的位置信息和数据，无须担心隐私泄露的风险。

在游戏方面，游戏侧边栏还加入了“极限稳帧”功能，在《原神》游戏中，开启该模式之后会让帧率更加稳定，游戏体验更出色。

总结：

一加 9RT 定位上强调旗舰和性能，在这款产品上，一加敢堆料，舍得用料，骁龙 888+LPDDR5+UFS3.1 组成的性能三叉戟，保证了旗舰级的性能释放；电竞三 Wi-Fi 天线系统大幅降低横握场景下延时，此外还有诸如旗舰级的 IMX766、豪华的散热系统、首批搭载 ColorOS 12 等亮点配置，设计、影像、屏幕都不妥协，是一款非常务实的直屏旗舰。

伴随着一加 9RT 的发布，一加的旗舰产品阵容更加丰富，一加精湛的刀法也让自己的旗舰阵容更加细分，消费群体有了更丰富的选择，在 3000 档位，一加 9RT 就是最值得买旗舰标准的真香旗舰机。

价格信息：