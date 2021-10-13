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2499 元起，AMD RX 6600 显卡发布：1792 流处理器 + 8GB 显存

2021/10/13 21:57:52 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 13 日消息，AMD 今日发布了 Radeon RX 6600 显卡，旨在为中端游戏市场带来高刷新率的 1080p 游戏体验。

AMD Radeon RX 6600 显卡采用 RDNA 2 架构，具备 32MB 高性能 AMD 高速缓存（AMD Infinity Cache）、8GB GDDR 6 显存、AMD 显存智取（AMD Smart Access Memory）。

此外，AMD Radeon RX 6600 显卡支持 AMD 超级分辨率锐画（AMD FidelityFX Super Resolution）开源空间放大解决方案，可在提高游戏帧率的同时，仍然保持高分辨率的游戏体验。

AMD Radeon RX 6600 显卡可以满足 1080p 游戏的玩家需求，目前华擎、华硕、迪兰、微星、撼讯、蓝宝石、讯景和盈通在内的 AMD 显卡合作伙伴的 RX 6600 显卡，已在全球各大电商、零售商开售，电商建议价 2499 元人民币起

IT之家了解到，内置于 OEM 厂商和系统集成商的 AMD Radeon RX 6600 显卡定制设备也预计将于 2021 年 10 月开售。

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关键词：RX 6600AMD 显卡

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