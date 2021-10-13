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宏碁发布裸眼 3D 笔记本 ConceptD 7 SpacialLabs Edition，将于明年发售

2021/10/13 23:52:42 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 13 日消息，宏碁今晚推出了一款支持裸眼 3D 显示的笔记本，名为 ConceptD 7 SpacialLabs Edition，将于 2022 年发售

宏碁 ConceptD 7 SpacialLabs Edition 搭载英特尔 11 代酷睿 i7 处理器（具体型号未知），以及 RTX 3080 显卡，配备 4K UHD 屏幕。

该机最大的亮点就是支持裸眼 3D，该技术可以跟踪用户的眼睛在显示屏上的动态移动，从而实现 3D 显示效果，但不知目前效果如何。

此外，宏碁也发布了一款可翻转屏幕的 ConceptD 3 Ezel 笔记本。

▼ ConceptD 3 Ezel

ConceptD 3 Ezel 有点类似微软 Surface Laptop Studio，支持触屏与手写笔，配备 16:10 的 4K 显示器，目前尚不清楚配置。

IT之家了解到，ConceptD 3 Ezel 将于 11 月份推出，起价为 1899.99 美元（约 12254.94 元人民币）；ConceptD 3 Ezel Pro 将于 2022 年推出，起价为 1999.99 美元（约 12899.94 元人民币）。

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关键词：宏碁裸眼 3D

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