芝奇发布幻锋戟/炫锋戟系列 DDR5 内存：6400MT/s CL36 低时序

IT之家 10 月 14 日消息，10 月 13 日晚，芝奇国际正式发布了全新的 Trident Z5 旗舰系列 DDR5 内存，分为幻锋戟、炫锋戟系列。内存采用三星 DDR5 颗粒打造，首发即提供 6400MT/s 的高频率，同时时序低至 CL36。

芝奇 Trident Z5 RGB 幻锋戟内存条具有 RGB 灯光，而 Trident Z5 炫锋戟不含 RGB。两种内存均继承了 Trident 旗舰系列独具特色的铝合金散热鳍片，有着时尚的流线造型，均提供科技银、雾黑双色可选，散热片表面采用精致细腻的喷砂处理。

性能方面，芝奇 Trident Z5 系列 DDR5 内存默认即提供 6400MT/s 的频率，以及 CL36-36-36-76 的低时序，产品均以 16GB×2 套装销售。

官方表示，每支 DDR5 内存均搭载一颗独立的电源管理芯片（PMIC），能更高效控制系统电源负载，使得内存在高频运作下依旧能够保持稳定。

芝奇表示，DDR5 将每支模块分成 2 个独立的 32-bit 子通道，相较于 DDR4 一个 64- bit 的数据信道，能减少等待时间并同时传输数据。此外 DDR5 采用由 8 个 Bank Groups 组成的 32 Banks，而 Burst Length 更是从 DDR4 的 8 增加到 16，用更快的速度传输更多的数据。

以下为芝奇 Trident Z5 系列预计幻锋戟/炫锋戟系列 DDR5 内存的详细规格：

IT之家获悉，产品将于 2021 年 11 月开始贩卖，届时将公布产品的零售价。