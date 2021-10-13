威刚推出 DDR5-4800 内存模组：单条最高 32GB，助力英特尔 12 代 Alder Lake 桌面平台

IT之家 10 月 13 日消息，威刚今日发布了基于 DDR5 标准的新内存。威刚高级 DRAM 产品经理 Nick Dai 称：“凭借我们强大的研发实力以及与世界领先的主板制造商紧密合作，我们致力于提供拥有更大容量和更强稳定性的下一代内存模块。在未来的几个月，我们将继续推出多样化的 DDR5 产品，以满足创作者、游戏玩家和其他用户的不同需求。”

鉴于近年来处理器内核的数目越来越多，带宽大大增加。更高性能的内存模块会对 5G、物联网和 Wi-Fi 6 在保持速度上，提供至关重要的作用。与上一代内存模块相比，DDR5 允许每个 CPU 核心能分配到更多的带宽，大大提高了计算机的整体性能。新内存模组的时钟频率高达 4800MHz，有单条 8GB、16GB 和最高 32GB 三种型号，拥有 ECC 纠错技术和内置的电源管理集成电路（PMIC），以实现精确的数据传输和更低的功耗。

除单条 8GB、16GB、32GB 的 DDR5-4800 内存以外，威刚还会提供双通道的套装产品，并且今年第四季度面向笔记本电脑用户的 SO-DIMM 插槽内存也将推出。

IT之家了解到，为了助力英特尔 12 代 Alder Lake 桌面平台和 Z690 高端芯片组，威刚宣称会严格测试新一代内存在的各种主板上的性能和兼容性，以确保它们具有最佳表现。并承诺为了让用户放心，将提供终生保固。