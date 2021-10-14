15 年前的奔腾 4 处理器支持 Win11 升级，因为不在不受支持的 CPU 列表中

IT之家 10 月 14 日消息，2006 年 1 月，英特尔正式向全球发布了当时最新的 65nm 制程 Cedar Mill 核心的 Pentium 4 处理器，型号为 631、641、651、及 661，频率由 3GHz 至 3.6GHz，搭配 PLGA775 插槽主板使用。

今日有网友发现，1 核 2 线程的 Intel 奔腾 4 661 竟然可以通过 Windows 11 的升级检测，虽然其主板不满足 UEFI 支持的条件，但这已经足够惊人了。

IT之家了解到，Windows 11 升级条件是 1 GHz 或更快的支持 64 位的处理器（双核或多核）或系统单芯片 (SoC)，而这款处理器刚刚好是英特尔 64 架构，因此也支持 64-bit 指令集，虽然是单核但恰好有超线程技术加持，而且是当时典型的高主频 CPU。

所以，阴差阳错，这款处理器因为满足基础条件而恰好英特尔 Family 15 微处理器家族不在微软电脑健康状况检查应用的不受支持 CPUID 列表中，所以最终竟然神奇地通过了 Win11 升级检测。

由图可知，这台搭载奔腾 4 661 处理器的老爷机竟然除了安全启动和 TPM 2.0 之外全部满足升级条件，而且该网友利用镜像文件偷渡安装之后也可以启动。

当然，这款代表 Intel 64 – NetBurst 微架构的处理器虽然现在来看参数确实很弱，但用在部分场景中性能也不算太差，甚至有网友发现它哪怕是放在今天也可以让一些 Linux 发行版流畅运行。