中国大学学者与微软亚研院获 ICCV 2021 最佳论文，接收论文近半来自华人

ICCV 2021 最佳论文刚刚公布:中国学者凭借 Swin Transformer 获此殊荣。

这一研究由微软亚研院(MSRA)提出,论文的四位共同一作分别是来自中国科学技术大学的刘泽、西安交通大学的林宇桐、以及 MSRA 的曹越和胡瀚。

而根据本届会议汇总,45.7% 的接收论文来自中国,这个数量是第二位美国地区(23.6%)的近 2 倍。

这届会议中的最佳论文到底做了哪些贡献,除此之外还颁布了哪些奖项,接收的论文又呈现出怎样的趋势?我们一一来看。

最佳论文是 MSRA 成果

获最佳论文的 Swin Transformer 今年 3 月由微软研究院提出,是一种基于 Transformer 的视觉骨干网络。

这一网络基于分层特征图,利用特征金字塔网络(FPN)或 U-Net 等技术进行密集预测,同时将自注意力计算限制在不重叠的局部窗口中,同时允许跨窗口连接,从而带来更高的效率。

最终,Swin Transformer 在分类、检测、分割等各大 CV 任务中跨领域超车,一举达到了 SOTA。

华人学者再中荣誉提名论文

除了最佳论文外,最佳学生论文等奖项同样受人瞩目。

最佳学生论文奖由四位来自苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的学者获得,他们提出了一种框架,能够大幅度提升 SFM 建模精度与后续的视觉定位精度。

荣誉提名论文共有 4 篇,其中第三篇 OpenGAN 的论文一作是来自卡内基梅隆大学的华人学者 Shu Kong。

Common Objects in 3D: Large-Scale Learning and Evaluation of Real-Life 3D Category Reconstruction

Viewing Graph Solvability via Cycle Consistency

OpenGAN: Open-Set Recognition via Open Data Generation

Mip-NeRF: A Multiscale Representation for Anti-Aliasing Neural Radiance Fields

论文类奖项之后,再来看过往杰出研究类奖项(PAMI-TC):

Azriel Rosenfeld 终身成就奖,用于奖励在长期职业生涯中为计算机视觉领域作出突出贡献的杰出研究者,由加州大学伯克利分校的电气工程和计算机科学教授 RUzena Bajcsy 获得。

杰出学者奖项,由加州理工学院的教授 Pietro Perona,以及法国国家信息与自动化研究所(INRIA)研究员 Cordelia Schmid 获得:

ICCV Helmholtz 奖项,主要之后针对那些对计算机视觉研究有重大意义的十年前的论文,由以下三篇论文获得:

ICCV Everingham 奖则用于奖励为计算机视觉社区作出无私而重要贡献的研究个人或团队,由 KITTI 视觉基准团队和 Detectron 对象检测和分割软件团队获得。

接收率 26%,姿态检测“最容易中”

本届会议为期三天。据统计,ICCV 2021 今年共接收有效稿件 6152 篇,比去年增加了 1800 篇。

其中共有 1612 篇被收录,接收率为 26%,其中 210 篇论文为 oral。

会议上也统计了主会场的接收论文的分布领域,可以看到迁移 \ 小样本 \ 无监督学习领域的论文最多,超过了 100 篇:

在所有论文中,姿态检测、机器和自动驾驶视觉、视频分析和理解等领域的论文的被接收率都较高,而与脸部相关的论文被拒率则最高。