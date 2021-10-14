摩托罗拉 Moto E40 海外发布：虎贲 T700 芯片/90Hz 屏，812 元

IT之家 10 月 14 日消息，摩托罗拉 Moto E40 手机于 10 月 13 日在印度地区正式发布。这款手机定位入门级别，搭载紫光展锐虎贲 T700 SoC 芯片，内存容量 4GB，ROM 容量 64GB。

这款手机搭载 6.5 英寸 720P IPS 全面屏，刷新率 90Hz，屏幕下方的下巴比较明显。手机后置三摄，顶部具有 3.5mm 耳机孔。

性能方面，手机搭载的虎贲 T700 芯片拥有 4 颗 A75 大核 + 4 颗 A55 小核，频率 1.8GHz，采用 12nm 制程。手机搭载 5000mAh 大容量电池，能够实现最长 76 小时的续航；背面的摩托罗拉 Logo 同时也是指纹识别模块，后盖为塑料材质，有着 IP52 防水能力。

IT之家了解到，这款手机仅支持 4G LTE 通信，还可以安装最大 1TB 容量的 microSD 扩展卡。

影像方面，手机后置 48MP 主摄，拥有 F1.79 光圈，支持 PDAF 对焦。还配备 2MP 微距镜头、2MP 景深镜头。手机前摄为 8MP，同时支持人脸识别解锁。

摩托罗拉 Moto E40 手机将于 10 月 17 日在印度地区开售，定价约合人民币 812 元，仅提供 4GB+64GB 一款存储配置。