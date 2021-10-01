摩托罗拉重返平板电脑市场，Moto Tab G20 在印度发布

IT之家 10 月 1 日消息 今年 8 月，有消息称摩托罗拉将重返 Android 平板电脑领域，这款平板电脑将被称为 Moto Tab G20，摩托罗拉今天在印度市场正式发布了这款平板电脑。

正如爆料的那样，摩托罗拉 Moto Tab G20 是一款面向年轻学生的入门级安卓平板电脑，采用 8 英寸 HD+IPS 液晶屏，分辨率为 1280 x 800p，长宽比为 16:10，四面都有很宽的边框。这款平板电脑配备了联发科的 Helio P22T 八核 SoC，3GB 的 LPDDR4x 内存，以及 32GB 的板载存储空间，有一个 microSD 卡插槽可以进一步扩展（最高可达 2TB）。

Moto Tab G20 内置一个相对较小的 5100mAh 电池，支持 10W 有线充电，一个 500 万像素的后置摄像头，具有 1080p/30fps 视频拍摄功能，以及一个 200 万像素的前置摄像头，支持 720p/30fps 视频，还搭载一个底部发射的扬声器，一个 3.5 毫米耳机插孔和一个 USB Type-C 端口。

在软件方面，Tab G20 开箱运行近乎原生的安卓 11 系统，连接功能包括蓝牙 5.0，802.11 a/b/g/n/ac 双频 Wi-Fi，以及 GPS、A-GPS 和 GLONASS。

IT之家了解到，摩托罗拉 Moto Tab G20 将从 10 月 2 日起通过 Flipkart 进行预购，这款平板电脑将提供单一的铂金灰配色，售价为 10999 印度卢比（约 958 元人民币）。