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米哈游《崩坏 3》登陆 Steam 中国 - 蒸汽平台并开启预约，11 月上旬正式上线

2021/10/14 13:13:40 来源：IT之家 作者：若水 责编：若水
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IT之家 10 月 14 日消息，今日，蒸汽平台宣布，米哈游动作游戏《崩坏 3》将于 11 月上旬正式登陆蒸汽平台

即日起，蒸汽平台开启《崩坏 3》PC 端预约。在游戏正式上线后，抢先下载并进入游戏的玩家可获得平台限定“蒸汽崩客勋章”、500 水晶等奖励。

IT之家了解到，《崩坏 3》将于 10 月 21 日在蒸汽平台开启限量删档测试，若玩家参与本次的限量删档测试，在测试期间提升游戏等级，待正式上线后即可获得水晶奖励（每升 5 级可获得 350 水晶，最多获得 2800 水晶）。

据介绍，《崩坏 3》在蒸汽平台正式登陆后，玩家通过《崩坏 3》蒸汽平台客户端将进入全平台（桌面）服。本次测试支持的手柄有：任天堂 Switch Pro、索尼 PlayStation 4 游戏手柄、小米蓝牙游戏手柄、北通阿修罗 TE 无线手柄 BTP-2185、飞智八爪鱼电竞手柄、微软 Xbox One 无线手柄。

系统需求

最低配置：

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统：Windows 7 SP1 x64

  • 处理器：Intel Core i3-6100 或 AMD FX-6300

  • 内存：8 GB RAM

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 660 或 AMD Radeon HD 7870

  • DirectX 版本：11

  • 存储空间：需要 15 GB 可用空间

推荐配置：

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统：Windows 10 1903 及更新版本

  • 处理器：Intel Core i5-8400 或 AMD Ryzen R5-1600

  • 内存：8 GB RAM

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 或 AMD Radeon RX 480

  • DirectX 版本：11

  • 存储空间：需要 15 GB 可用空间

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关键词：米哈游崩坏3蒸汽平台

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