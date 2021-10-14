台积电：即使华为修正库存对其影响也有限

IT之家 10 月 14 日消息，台积电今日发布了截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度财报，营收为 4147 亿元新台币（约合 148 亿美元），同比增长 16.3%。净利润为净利润 1563 亿新台币（约合 55.6 亿美元），同比增长 13.8%。

除此之外，台积电还在法说会上公布了一些有关于行业的信息，有投资者问及华为是否将进行库存修正（字面意思，基于需求与产出调整出货，避免库存过剩）。台积电回应称，不排除华为有此行为，但据了解，华为依旧处于产能紧张状态。即使华为有库存修正，对台积电影响有限。

IT之家了解到，台积电表示到 2025 年时将拥有 2 纳米技术芯片，不评论竞争对手的技术蓝图，相信台积电持续拥有最具竞争力的技术乃至 2 纳米技术，可以相信至 2025 年该技术的密度与效能将居领先。

此外，台积电 CEO 魏哲家称公司将从 2022 年开始在日本建一家专业技术晶圆厂，将在 2024 年底投产。台积电也表示不排除在欧洲等地建造晶圆厂的可能性。

对于目前全球缺芯的问题，台积电 CEO 魏哲家表示，出于供应链安全考虑，他们预计供应链将在较长时间内维持高库存状态，产能紧张状态将持续至 2022 全年。

魏哲家还表示，日本 Fab 厂将使用 22nm 和 28nm，预计 2022 年开始建设，2024 年投产。此前据日经新闻报道，台积电将与索尼、电装等日企合作，在日本熊本县建设 20nm 逻辑芯片制造厂，总投资额 8000 亿日元。

从台积电第三季度财报来看，台积电 5 纳米芯片出货量占本季度晶圆总收入的 18%，7 纳米占 34%。

整体而言，先进技术（7nm 及更先进技术）芯片出货量占晶圆总收入的 52%。基于这些先进技术工艺的芯片主要用于从高端智能手机（如苹果新推出的 5G iPhone 13）到人工智能、汽车和各种低端消费品。