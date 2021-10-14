华为丁耘：中国 5G 渗透率已跨越 20% 临界点

IT之家 10 月 14 日消息，由华为主办的第十二届全球移动宽带论坛（Global MBB Forum）携手产业合作伙伴 GSMA 和 SAMENA Council 于 10 月 13 日–14 日在迪拜举行。

在今日的论坛演讲上，华为常务董事、运营商 BG 总裁丁耘在 2021 全球移动宽带论坛上表示，在 5G 发展较快的国家和地区，大力投资 5G 的运营商已经取得了瞩目的商业回报。

“只要 5G 用户渗透率足够高，一定会在商业回报上有所体现。一旦超过 20% 的临界点，5G 将进入快速增长阶段。中国、韩国、科威特等国家的 5G 用户渗透率已跨越 20% 的临界点，运营商已进入用户增长、商业回报、网络建设的螺旋式发展新格局。”

▲ 华为常务董事、运营商 BG 总裁丁耘发表主题演讲，图源华为媒体

华为认为，预计到 2030 年，DoU 将会达到 600GB。如果无线网络的能效不变，整体网络的能耗将增长数十倍。为了达成 2030 年 ICT 行业温室气体排放量减少 45% 的目标，丁耘建议运营商通过在“供电、配电、用电、比特管瓦特”打造性能节能双优的绿色 5G 网络。

此外，丁耘还指出，华为已经在 100 多个国家部署了低碳站点解决方案，包括沙特、希腊、巴基斯坦、瑞士等，累计帮助运营商减少了 4000 万吨二氧化碳排放。