realme 真我 Q3s 亮相：三大升级，搭载骁龙 778G 处理器

IT之家 10 月 14 日消息，realme 副总裁、全球产品线总裁王伟此前透露，将于下半年发布 Q 系列唯一一款新机真我 Q3s，今日，官方正式公布了这款机型。
从图中可以看到，realme 真我 Q3s 有两款配色，后置矩阵三摄像头，整体外观较为圆润，机身左下角为 realme 的 Logo。
王伟表示，真我 Q3s 是真我 Q3 的全面升杯之作，将有三大升级，于 10 月 19 日与真我 GT Neo2T 一同发布。
IT之家了解到，realme 真我 Q3s 将搭载骁龙 778G 处理器，预计也是千元价位。
以下为 realme 真我 Q3 系列的配置与售价，大家可以作为参考：
realme Q3 Pro 狂欢版：高通骁龙 768G，120Hz 三星 AMOLED 屏，8+128GB 版首发价 1799 元；
realme Q3 Pro：联发科天玑 1100 芯片，120Hz 三星 AMOLED 屏，6+128GB 版售价 1599 元；
realme Q3：高通骁龙 750G 芯片，120Hz 高刷屏，6+128GB 版售价 1299 元；
realme Q3i：联发科天玑 700 芯片，90Hz 高刷屏，4+128GB 版售价 999 元。