realme 真我 Q3s 亮相：三大升级，搭载骁龙 778G 处理器

IT之家 10 月 14 日消息，realme 副总裁、全球产品线总裁王伟此前透露，将于下半年发布 Q 系列唯一一款新机真我 Q3s，今日，官方正式公布了这款机型。

从图中可以看到，realme 真我 Q3s 有两款配色，后置矩阵三摄像头，整体外观较为圆润，机身左下角为 realme 的 Logo。

王伟表示，真我 Q3s 是真我 Q3 的全面升杯之作，将有三大升级，于 10 月 19 日与真我 GT Neo2T 一同发布。

IT之家了解到，realme 真我 Q3s 将搭载骁龙 778G 处理器，预计也是千元价位。

以下为 realme 真我 Q3 系列的配置与售价，大家可以作为参考：